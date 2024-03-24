عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كوبري من غير سور.. أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون بمحافظ الشرقية

صدى البلد

ناشد أهالي قرية ابو نجاح التابعة للوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة بمركز الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق بسرعة التدخل وإصدار تعليمات للمختصين لإصلاح وتركيب سور للكوبري الخاص بمدخل القرية والمار بمصرف هلا والقيطون.


وأكد الأهالي في استغاثتهم أن السور الحديدي الموجود بالكوبري سقط بمياه مصرف هلا منذ حوالي ٥ أيام ولم يتم إصلاحه إلي الآن أو التدخل من قبل المسئولين بالوحدة المحلية أو مجلس المدينة مما ينظر بوقوع كارثة وخاصة أن هذا الكوبري هو المدخل الرئيسي للقرية.


وأشار أهالي قرية ابو نجاح إلى أنه يوجد موقف خاص بالتوك توك بالقرب من السور المنهار مما يعرض أرواح الأهالي والمواطنين وأطفال القرية للخطر كما أن المنظر العام غير مريح للبصر وخاصة أن المصرف به الكثير من الزبالة والقمامة.

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمحافظة الشرقية ويفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس|صور


وفي النهاية طالب أهالي القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات للمختصين للعمل علي تركيب السور وازالة أسباب الشكوى.

FB_IMG_1711280705333
FB_IMG_1711280705333
FB_IMG_1711280702826
FB_IMG_1711280702826
FB_IMG_1711280700161
FB_IMG_1711280700161
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المدرسة الرسمية الدولية شنبارة الميمونة محافظة الشرقية محافظ الشرقية ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

القصير: آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية

بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الدواء في مصر

الأيام الحلوة بتمر بسرعة.. نهال طايل توجه رسالة مؤثرة مع قرب نهاية رمضان

داخل حقيبة مسافرة.. تأخر إقلاع طائرة في موسكو بسبب قنبلة

كهربا يفجر مفاجأة: كنت أنوي المماطلة في دفع غرامة الزمالك حتى الاعتزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب زيت وبدون سمنة.. طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

شاهد.. أرخص سيارة من تسلا.. لن تصدق امكانياتها

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

فيديو

تنتظر الإعلان الرسمي.. هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ