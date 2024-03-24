كوبري من غير سور.. أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون بمحافظ الشرقية

ناشد أهالي قرية ابو نجاح التابعة للوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة بمركز الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق بسرعة التدخل وإصدار تعليمات للمختصين لإصلاح وتركيب سور للكوبري الخاص بمدخل القرية والمار بمصرف هلا والقيطون.



وأكد الأهالي في استغاثتهم أن السور الحديدي الموجود بالكوبري سقط بمياه مصرف هلا منذ حوالي ٥ أيام ولم يتم إصلاحه إلي الآن أو التدخل من قبل المسئولين بالوحدة المحلية أو مجلس المدينة مما ينظر بوقوع كارثة وخاصة أن هذا الكوبري هو المدخل الرئيسي للقرية.



وأشار أهالي قرية ابو نجاح إلى أنه يوجد موقف خاص بالتوك توك بالقرب من السور المنهار مما يعرض أرواح الأهالي والمواطنين وأطفال القرية للخطر كما أن المنظر العام غير مريح للبصر وخاصة أن المصرف به الكثير من الزبالة والقمامة.



وفي النهاية طالب أهالي القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات للمختصين للعمل علي تركيب السور وازالة أسباب الشكوى.

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