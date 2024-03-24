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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني في عمر 51 سنة

صدى البلد

أعلنت الممثلة الأميركية الشهيرة، كاميرون دياز، استقبال مولودها الثاني وهي في عمر الـ 51 عاما.

وكشفت نجمة هوليوود عن ولادة ابنها، كاردينال مادن، من زوجها عازف الغيتار، بينجي مادن (45 عاما) .

وتزوج الثنائي في حفل كبير بمنزلهما في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بعد مواعدة استمرت 8 أشهر، واستقبلا طفلتهما الأولى راديكس في ديسمبر 2019.

ودياز من مواليد 30 أغسطس 1972 في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وقد حازت شهرة كبيرة في بداية التسعينيات بعدة أفلام ناجحة، أبرزها "The Mask".

كما تعرف بكونها واحدة من "ملائكة تشارلي"، في إشارة إلى سلسلة الأفلام الناجحة "Charlie's Angels" التي شاركت في بطولتها.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل ولادة ابن الفنانة " كاميرون دياز" بطلة فيلم  "The Mask" و المشهورة بفيلم ملائكة تشارلي ، الثاني بعد عمر ٥١ و خطورة الحمل بعد سن الخمسين علي الام و الجنين ……

بعد سن الخمسين الممثلة الأميركية كاميرون دياز مدينة لوس أنجلوس الأم و الجنين

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