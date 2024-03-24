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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن بشرى سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اقتراب اللاعب سامسون من قيادة هجوم الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وكتب أحمد حسن :"سامسون يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر في الكونفدرالية".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة فريق زد الودية.


 

وكان الزمالك تعادل مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأسالكونفدرالية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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