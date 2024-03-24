الكشف عن قوارب عمرها 7000 عام في بحيرة بإيطاليا

كشف علماء الآثار عن العثور على قوارب في قاع بحيرة بإيطاليا للصيد والنقل استخدمت منذ أكثر من 7000 عام من قبل أشخاص عاشوا في قرية تعود إلى العصر الحجري الحديث بالقرب مما يعرف الآن بالعاصمة روما.

وتم العثور على القوارب في لا مارموتًا ، وهي مستوطنة ساحلية ما قبل التاريخ تقع الآن تحت الماء ، أثناء إجراء حفريات مستمرة ، وفقًا لدراسة نُشرت الأربعاء (20 مارس) في مجلة PLOS One.

وكشف التأريخ باستخدام الكربون المشع أن القوارب الكبيرة المجوفة - التي تم بناؤها من خشب ألدر والبلوط والحور والزان الأوروبي - بُنيت بين 5700 و5100 قبل الميلاد.

ووفقًا للبيان ، فإن القوارب هي الأقدم التي تم العثور عليها على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مدير الدراسة المشارك ماريو مينو ، عالم الآثار والمدير المنسق بمتحف الحضارة في روما ، لموقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني: "ربما تم استخدام أحد أصغر القوارب للصيد". "يبلغ طول أكبر قاربين حوالي 11 مترا وعرض 1.2 متر (36 قدما × 4 أقدام) ، ومن المحتمل أنه - بفضل سهولة الوصول إلى ساحل تيرينيان عبر نهر أروني - كان من الممكن استخدامها لمزيد من التجارة".

كما استخدم بناة القوارب "تقنيات بناء متقدمة" لصنع السفن. على سبيل المثال، قاموا بدمج تعزيزات عرضية ، مما كان من شأنه أن يزيد من متانة هياكل الزوارق، وفقًا للبيان.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة نيكولو مازوكو ، الباحث الرئيسي في قسم الحضارات وأشكال المعرفة بجامعة بيزا في إيطاليا ، لموقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني: "تشير تقنيات البناء والمواد المستخدمة إلى فهم متطور لبناء القوارب والملاحة".

وأضاف "هذا مهم لأنه يظهر براعة ومهارة الشعوب القديمة في استخدام الموارد الطبيعية لإنشاء وسائل نقل فعالة."

على سبيل المثال ، يعتقد الباحثون أن السفن ربما تم تجهيزها بـ "أشرعة أو أطواق" ، أو عوامات دعم موازية ، كما قال مازوكو. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وجود ثلاثة أشكال خشبية على شكل حرف T عُثر عليها في الموقع بالقرب من الزوارق.

يشتمل كل من هذه العناصر على عدة ثقوب ، يُحتمل أنها كانت تستخدم "لتثبيت الحبال المربوطة بالشراع أو عناصر بحرية أخرى" ، وفقًا للبيان.

وأضاف مازوكو: "تشير مثل هذه التطورات إلى فهم أعمق للتكنولوجيا البحرية والملاحة ، مع سفن مجهزة برحلات طويلة المسافة.

ومع ذلك ، فإن فهمنا الحالي لا يفي بالكشف الدقيق عن أنواع القوارب المستخدمة وطرق بنائها وكيفية تركيب مكونات مثل الزوارق والأشياء الخشبية على شكل حرف T معًا - سواء من خلال الحبال أو الأوتاد الخشبية أو وسائل أخرى".

كما أن قدرة البناة على تضمين أنواع متعددة من الخشب في إبداعاتهم جديرة بالاهتمام ، حيث تظهر أنهم كانوا يعرفون "الأشجار التي يمكن استخدامها لصنع المجوفات" ، كما قال مازوكو. "في المقابل ، في مواقع العصر الحجري الحديث الأخرى حيث تم العثور على أكثر من زورق واحد ، عادة ما كان يتم استخدام نفس نوع الشجرة لجميعها."

بالإضافة إلى القوارب ، عثر علماء الآثار على العديد من القطع الأثرية المنتشرة في جميع أنحاء الموقع ، بما في ذلك أدوات الصوان ، وأواني الفخار ، والتماثيل والحلي ، وفقًا للدراسة.

وفي عام 2022 ، عثر الباحثون أيضًا على 52 منجلًا خشبيًا بالموقع كانت تستخدم في حصاد حبوب المحاصيل.

وقال مازوكو: "توفر هذه القطع الأثرية رؤى ثاقبة أخرى حول الحياة اليومية والقدرات الرمزية والتكنولوجية للسكان القدماء. لا يوجد موقع آخر في البحر الأبيض المتوسط يقدم مثل هذه الكمية من أدوات الحصاد".