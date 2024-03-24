علاج جديد يحقق نتائج مبكرة في إخفاء فيروس نقص المناعة البشرية

توصلت تجربة سريرية مبكرة إلى أن علاجًا جديدًا لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) يمكنه إخراج الفيروس من مخابئه في الجسم ، وهو ما يثير بدوره آمالًا في القضاء على هذه الخزانات من الفيروس.

علاوة على ذلك ، فإن العلاج الجديد غير كافٍ لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية بمفرده. لكن النتائج الجديدة التي نشرت في مجلة الأمراض المعدية في 13 فبراير ، تلمح إلى أنه من الممكن استخدام هذه الاستراتيجية كخطوة نحو علاج الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال قائد الدراسة الدكتور ديفيد مارغوليس ، أستاذ الطب وعلم الأحياء المجهرية والمناعة وعلم الأوبئة في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا (UNC) تشابل هيل: "هذه ليست ضربة قاضية". وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى أدوات أفضل وأدوية أفضل وطرق أفضل ، لكنها تشير إلى أن هذه الاستراتيجية نفسها تستحق المزيد من العمل".

باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية الحديثة ، يمكن للأطباء منع فيروس نقص المناعة البشرية من الانتشار من خلية إلى أخرى داخل الجسم ، مما يسمح للأشخاص المصابين بالعدوى بالعيش حياة طبيعية. يحقق الكثير منهم undetectable viral loads، مما يعني أنهم لا يستطيعون نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى الآخرين عن طريق الاتصال الجنسي.

لكن فيروس نقص المنااعة البشرية هو فيروس رجعي ، مما يعني أنه يدمج شفرته الجينية في الحمض النووي للخلايا ويختبئ إلى أجل غير مسمى ، مما يخلق خزانًا فيروسيًا يمكنه إعادة تشغيل عدوى كاملة في أي وقت.

لمنع تطور عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إلى متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ، يجب على المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الاستمرار في تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مدى الحياة.

وقال إدوارد براون ، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة UNC والذي سبق أن تعاون مع مارغوليس لكنه لم يشارك في التجربة الأخيرة ، إنه للقضاء على العدوى حقًا ، يجب إخراج خزان فيروس نقص المناعة البشرية الكامن وتدميره. ومع ذلك ، فهذا يعتبر تحديًا.

يختبئ فيروس نقص المناعة البشرية في أنواع عديدة من الخلايا في أماكن يصعب علاجها ، مثل الأمعاء والجهاز العصبي. كما أن طرد الفيروس للخارج لا يكفي لتدميره.

وقال براون لموقع Live Science: "علينا أن نحقق إنجازين عظيمين في نفس الوقت. يتعين علينا إعادة تنشيط بروتينات فيروسية كافية بحيث يمكن للجهاز المناعي رؤيتها ، ويجب علينا وضع آليات المناعة الفعالة في المكان الصحيح وفي الوقت المناسب للقضاء عليها".

حاول مارغوليس وفريقه تحقيق ذلك باستخدام فورينوستات ، وهو دواء أثبت أنه "يوقظ" فيروس نقص المناعة البشرية من الكمون في العديد من الدراسات السابقة.

لمكافحة الفيروس المنشط ، أخذوا الخلايا المناعية للمرضى أنفسهم ، وحددوا تلك المبرمجة لمهاجمة فيروس نقص المناعة البشرية ، ثم قاموا بزراعة هذه الخلايا وإعادة إدخالها إلى المرضى.

حصل ستة مرضى في المرحلة الأولى من التجربة على جرعة قياسية من الخلايا المناعية المتخصصة. في الواقع ، قام فورينوستات بتنشيط فيروس نقص المناعة البشرية الكامن لديهم ، لكن خزان الفيروس لم يتقلص إلا في مريض واحد من الستة ، وفقًا لقياس واحد.

في مجموعة منفصلة من ثلاثة مرضى ، ضاعف الباحثون جرعة الخلايا المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية خمس مرات ولاحظوا انخفاضًا طفيفًا في خزان فيروس نقص المناعة البشرية لدى جميع الأشخاص الثلاثة.

لم يكن الانخفاض كبيرًا بما يكفي لإيقاف المرضى عن تناول الأدوية المثبطة للفيروسات القهقرية الخاصة بهم ، لكنه كان يبشر بالخير في أن النتائج يبدو أنها تعتمد على جرعة الخلايا المناعية ، كما قال مارغوليس.