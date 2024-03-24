قروش الأشباح.. مخلوق غامض يعيش في أعماق البحار

اكتشف العلماء نوعًا لم يسبق رؤيته من "قروش الأشباح" في أعماق بحر أندامان قبالة سواحل تايلاند. يتميز هذا المخلوق الغامض الذي يعيش في أعماق البحار برأس ضخمة وعينين عملاقيتين قزحيات وزعانف تشبه الريش.

يسمى هذا المخلوق البحري الم مراوغ Chimaera supapae ، وهو سمكة غضروفية تنتمي إلى رتبة أقدم الأسماك الحية اليوم، الرتبة الرفيعة (Chimaeriformes). تعتبر هذه الأسماك القديمة أقاربًا بعيدة للقروش والراي.

وصف العلماء الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في 6 مارس في مجلة Raffles Bulletin of Zoology ( نشرة حيوان راffles ).

وقال ديفيد إيبرت ، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير برنامج مركز أبحاث أسماك القرش في المحيط الهادئ بجامعة ولاية سان خوسيه في كاليفورنيا ، لموقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني: "تعد الرفيعة نادرة في هذه المنطقة من العالم".

تعيش الرفيعة على المنحدرات القارية وتلال المحيطات في أعماق البحار. توجد هذه الكائنات الشبحية على أعماق تزيد عن 1640 قدمًا (500 متر) ، وتختبئ في المياه المظلمة ، وتتغذى على الحيوانات القاعية مثل القشريات والرخويات والديدان.

تأتي الأسماء الشائعة للرفيعة - قرش الأشباح وسمكة الجرذ - من عيونها الكبيرة العاكسة وأجسامها المدببة الشبيهة بالفئران. يمكن أن يصل طول بعض الأنواع إلى 6.6 قدمًا (2 مترًا).

تم اكتشاف عينة الذكر غير الناضجة الميتة كجزء من مشروع مسح في أعماق البحار أجري في عام 2018. وقد جمعها العلماء خلال جولة صيد قاعية في بحر أندامان على عمق يتراوح بين 2533 و 2543 قدمًا (772 إلى 775 مترًا) تحت سطح البحر.

تعرف الباحثون عليه على أنه نوعًا حديث الاكتشاف بسبب "رأسه الضخم مع خطم قصير" وعينيه الكبيرتين البيضاويين اللتان تشكلان أكثر من 32٪ من طول رأسه الكلي.

الأنواع المكتشفة حديثًا هي نوع من الرفيعة قصيرة الأنف ، ويبلغ طولها 20 بوصة (51 سم) ولها زعانف صدرية عريضة.

يشتبه إيبرت في أن زوائد المخلوق الشبيهة بالريش لها علاقة بـ "قدرتها على المناورة فوق قيعان صخرية عالية الارتفاع".

تساعد عيون C. supapae الخضراء الكبيرة والقزحية الحيوان على الرؤية في المياه السوداء الدامسة. لم يظهر على جلده البني الداكن أي خطوط أو نقوش ملحوظة ، وللأسماك شوكة ظهرية أعلى رأسها.

تم تسمية السلالة باسم supapae نسبة إلى الراحلة سوباب مونكل براسيت ، وهي عالمة من تايلاند أمضت حياتها في دراسة الأسماك الغضروفية.

يأتي اسم الجنس Chimaera من المخلوق الأسطوري اليوناني الذي يتنفس النار وله ثلاثة رؤوس - رأس أسد في المقدمة ، ورأس ماعز يمتد من ظهره وذيل ثعبان ينتهي برأس أفعى.

وقال إيبرت: "تعتبر هذه الرفيعة من الناحية التطورية من بين بعض أقدم سلالات الأسماك حيث يعود تاريخ السلالة إلى 300-400 مليون سنة. إن اكتشاف أنواع جديدة مثل هذه الرفيعة يخبرنا مدى قلة معرفتنا بالبيئة البحرية وما مقدار ما يتعين استكشافه بعد."