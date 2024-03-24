قبل الإفطار.. 19 ضحية في 3 حوادث على طرق الجيزة

قبل الإفطار بوقت قليل، شهدت محافظة الجيزة ٣ حوادث سير على طرق مختلفة أودت بحياة شخص وإصابة ١٨ آخرين، تم نقلهم جميعا الى المستشفيات القريبة.

على طريق الفيوم أصيب 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أمام المدافن، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص جنوب المحافظة ووجود أشخاص مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص وتم نقلهم لمستشفي 6 أكتوبر المركزي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.

كما أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ووجود أشخاص مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المحور أمام نزلة المنصورية نطاق محافظة الجيزة، وتم نقلهم للمستشفي.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص نطاق المحافظة ووجود أشخاص مصابين ومتوفين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين، إثر حادث انقلاب ميكروباص وتم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.