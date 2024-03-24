عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

نيرة أشرف وشقيقتها
نيرة أشرف وشقيقتها

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة  نيرة اشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة الي أقوال مجرى التحريات 

نص شهادة مجري التحريات 

يشهد  بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بإرسال رسائل نصية إلى الشاهدة الأولي و الشاهد الثاني عبر تطبيق تيك توك و موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طالبا الزواج من الشاهدة الأولى والتهديد بقتلها حال الرفض.

إزهاق روحها.. ننشر نص أمر إحالة المتهم بتهديد وابتزاز شقيقة نيرة أشرف (خاص)

يا اتجوزك يا اقـ.تلك.. إحالة المتهم بتهديد شقيقة نيرة اشرف للمحاكمة (خاص)

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها 

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك  بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً  وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها  اشرف احمد غريب ، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (٠١١٤٧٧٦٨٢٢٠) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان

نيابة أكتوبر الكلية البلوجر شروق نيرة أشرف المحاكمة الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إزهاق روحها.. ننشر نص أمر إحالة المتهم بتهديد وابتزاز شقيقة نيرة أشرف (خاص)

يا اتجوزك يا اقـ.تلك.. إحالة المتهم بتهديد شقيقة نيرة اشرف للمحاكمة (خاص)

اختلسوا أموال الأدوية.. إحالة مسئولين بمستشفى القصر العيني للمحاكمة | خاص

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

رجال أعمال يقودونها.. إحالة أكبر شبكة لتهريب المهاجرين من مصر لأمريكا للمحاكمة (خاص)

بالهاتف المحمول ..حبس المتهم بسرقة أموال عملاء البنوك

حبس 2 من الهاكرز اخترقا حسابات 14 مواطن على فيس بوك

رجال بوليس مزيفون بالمقطم في سوق العملة .. رائد شرطة يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالقراءات العشر.. مآذن الأزهر تنقل أصوات ترتيل القرآن في صلاة التراويح

كما قضينا على هامان.. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وقــ ـتل السنوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ