العثور على أصغر عمدة في الإكوادور مقتولة بالرصاص إلى جانب مستشارها

عثر على أصغر عمدة في الإكوادور بريجيت جارسيا ومستشارها مقتولين بالرصاص في سيارة في وقت مبكر من يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تشهد موجة من أعمال العنف تنسبها السلطات إلى تهريب المخدرات.

وقالت الشرطة الوطنية إنها تحقق في وفاة جارسيا، رئيسة بلدية سان فيسنتي البالغة من العمر 27 عاما، وجيرو لور، بعد اكتشاف جثتيهما في مقاطعة مانابي. وقالت الشرطة في بيان إن كلاهما أصيبا بطلقات نارية.

وكانت جارسيا عضوا في حزب ثورة المواطنين الذي يتزعمه الرئيس السابق رافائيل كوريا.

ووصف كوريا ولويزا جونزاليس، مرشحة الحزب للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، مقتل جارسيا بأنه اغتيال على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وقال جونزاليس في منشور: 'لقد اكتشفت للتو أنهم اغتالوا زميلتنا عمدة سان فيسنتي بريجيت جارسيا'.

واضاف 'ليس لدي كلمات، أنا في حالة صدمة، لا أحد في مأمن في الإكوادور، لا أحد'.

وتعد جارسيا آخر شخصية سياسية في البلاد تقتل بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس الماضي. وقُتل فيلافيسينسيو، وهو من أشد منتقدي الفساد والجريمة المنظمة، أثناء مغادرته حدثًا انتخابيًا قبل أسبوعين من الانتخابات.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ في يناير وسط تصاعد في أعمال العنف التي شهدت قيام رجال مسلحين بغزو محطة تلفزيون أثناء بث مباشر. كما صنف نوبوا 22 جماعة إجرامية على أنها منظمات إرهابية.