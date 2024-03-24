عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على أصغر عمدة في الإكوادور مقتولة بالرصاص إلى جانب مستشارها

مقتل اصغر عمدة في
مقتل اصغر عمدة في الاكوادور

عثر على أصغر عمدة في الإكوادور بريجيت جارسيا ومستشارها مقتولين بالرصاص في سيارة في وقت مبكر من يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تشهد موجة من أعمال العنف تنسبها السلطات إلى تهريب المخدرات.
وقالت الشرطة الوطنية إنها تحقق في وفاة جارسيا، رئيسة بلدية سان فيسنتي البالغة من العمر 27 عاما، وجيرو لور، بعد اكتشاف جثتيهما في مقاطعة مانابي. وقالت الشرطة في بيان إن كلاهما أصيبا بطلقات نارية.

وكانت جارسيا عضوا في حزب ثورة المواطنين الذي يتزعمه الرئيس السابق رافائيل كوريا.
ووصف كوريا ولويزا جونزاليس، مرشحة الحزب للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، مقتل جارسيا بأنه اغتيال على منصة التواصل الاجتماعي إكس.
وقال جونزاليس في منشور: 'لقد اكتشفت للتو أنهم اغتالوا زميلتنا عمدة سان فيسنتي بريجيت جارسيا'.
واضاف 'ليس لدي كلمات، أنا في حالة صدمة، لا أحد في مأمن في الإكوادور، لا أحد'.

وتعد جارسيا آخر شخصية سياسية في البلاد تقتل بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس الماضي. وقُتل فيلافيسينسيو، وهو من أشد منتقدي الفساد والجريمة المنظمة، أثناء مغادرته حدثًا انتخابيًا قبل أسبوعين من الانتخابات.
وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ في يناير وسط تصاعد في أعمال العنف التي شهدت قيام رجال مسلحين بغزو محطة تلفزيون أثناء بث مباشر. كما صنف نوبوا 22 جماعة إجرامية على أنها منظمات إرهابية.

إكوادور أعمال العنف الانتخابات الاخيرة الجريمة المنظمة الشرطة الوطنية أمريكا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

موضوعات متعلقة

نائبة أمريكية: 1.1 مليون بريء في غزة على أبواب المجاعة

تأهل الرئيس التشادي المؤقت ديبي ورئيس الوزراء لخوض الانتخابات الرئاسية

بوتين يشعل شمعة تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية

حادث كروكوس الأكثر دموية.. اعنف 5 هجمات إرهابية ضربت روسيا منذ 2010

بولندا تدين الهجوم الوحشي على قاعة مدينة كروكوس في موسكو

تريليون دولار|«بايدن» يوقع على حزمة الميزانية المتفاوض عليها بالكونجرس لتجنب إغلاق للحكومة

البيت الأبيض: داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان

بعد هجوم موسكو .. الأمم المتحدة تدعو دول العالم للقضاء على داعش

ترشيحاتنا

رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية

نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل في 15 محافظة على بوابة الوظائف الحكومية

رد فعل مثير من حسام حسن على إصابة إمام عاشور

الدوري الفرنسي يتغزل بحسام حسن ومصطفى محمد

حسام حسن: منتخب كرواتيا يضم كوكبة من النجوم.. وسنقدم نتيجة إيجابية أمامهم

جلسة قضائية لوقف حظر النقاب بالمدارس .. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ