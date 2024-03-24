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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

حرص المدير الفني لـ منتخب مصر حسام حسن على التعليق بشأن عدم اختيار العديد من لاعبي الزمالك في قائمة منتخب مصر خلال معسكر مارس الحالي.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة عن عدم ضم لاعبين من الزمالك: أنا لعبت لـ أندية عظيمة، أبرزها الزمالك والأهلي، أنا مش بجامل حد على حساب منتخب مصر، انتوا عارفين يعني إيه مصر، ده قبل الأهلي والزمالك. 

واضاف: اللاعيبة اللي موجودة معايا كلهم تحت أمر منتخب مصر، الزمالك والأهلي وفيوتشر عندهم مباريات في بطولة إفريقيا، لكن إحنا بنمثل منتخب مصر.

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلا: تركيز جميع اللاعبين الفوز على كرواتيا والفوز ببطولة كأس العاصمة، والاستعداد الجيد لمباراتي تصفيات كأس العالم أمام بوركينا فاسو وغينيا المقرر لها يونيو المقبل. 

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره الكرواتى فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأولى عقب تخطى كل منهما منتخبى نيوزيلندا وتونس.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا 

يلتقى منتخب مصر مع كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من شهر مارس الجارى، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

 

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