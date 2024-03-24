مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 15.. حمل مي عمر وسرقة أحمد زاهر

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، وقبل الأخيرة، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تقوم نعمة (مي عمر) بحرق أموال زوجها صلاح (أحمد زاهر) وبعدها يخبر صلاح زوجته الثانية سارة (أروى جودة) أن ما حرقته نعمة هي أموال مزورة، ويخبرها أنه استبدلها بأموال مزيفة بعدما شك في أن نعمة تدبر له مكيدة.

تعلم نعمة أن صلاح استبدل أمواله بأموال مزيفة، فتكلف رجالها بسرقة أمواله الحقيقية قبل أن يودعهما في البنك، فيذهب صلاح إلى نعمة مسرعا ويشك في أنها من سرقت أمواله، ولكن نعمة تنفي.

يعطي ياسين الألفي (عماد زيادة) سارة نفس قيمة الأموال التي سرقتها نعمة ويضعها في سيارتها، بينما يشك صلاح في زوجته الثانية سارة.

تخبر نعمة والدة محمد بأن ابنها لم ينتحر، وأن زوجها صلاح هو من قتله ولكن لا يوجد دليل عليه.

تشعر نعمة بالدوخة ويتم نقلها للمستشفى، ويخبرها الطبيب أنها في شهور حملها الأولى، وتختتم أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.