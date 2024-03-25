عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

القارئ أحمد عبد الحكيم يوضح سر الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن

احمد عبد الحكيم
احمد عبد الحكيم

تحدث القاريء الطبيب أحمد عبد الحكيم، خلال ندوة له في صدى البلد عن سر الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن.

وأوضح عبد الحكيم: "إذا أردت أيها المسلم الكريم أن تقرأ القرآن الكريم فابدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يعني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ إلى الله- سبحانه وتعالى- وأستجير بالله أن يعني يعصمني وأن يبعد عني الشيطان الرجيم، في عندنا هنا مصطلحين أو كلمتين في حاجة اسمها العياذ وحاجة اسمها اللواذ.

وأضاف: قالوا ف العياذ يكون لدفع الشر، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان ده شر فبنستخدم لفظ العيال.

وأكمل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي لفظ تاني اسمه اللواذ، وهو للالتجاء والاعتصام لطلب الخير، حتى إن الإمام البصيري في البردة يقول يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمم، فـ"اللواذ" يكون في طلب الخير.

وأضاف: "امتى بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أو ما هي معاني الاستعاذة الاستعادة بتكون أول حاجة إني بطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يدفع عني شر، أنا متوقعه في المستقبل، يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم".

وأكمل: الحالة التانية إللي ممكن أستعيد بالله من الشيطان الرجيم فيها إيه؟ وهي إن في شر هو ما حصلش ومش متوقع الحدوث، ولكن أنا عندي خوف إن ممكن يحصل حاجة مش كويسة في المستقبل، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون". 

وذكر القارئ أحمد عبد الحكيم أن ربنا سبحانه وتعالى قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا لم يقل؟ فاستعذ بالله من إبليس، فإبليس ده يعني هو الشيطان الأكبر، لكن إطلاق الشيطان في الآية الكريمة معناها إن جميع أنواع الشياطين سواء إبليس شياطين الإنس، شياطين الجن، شرور النفس، حتى في الحديث اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

سر الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن قراءة القران القاريء الطبيب أحمد عبد الحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

ترشيحاتنا

نفسي اتجوز.. محمود كهربا يفجر مفاجأة عن مواصفات فتاة أحلامه

سعرهم لقطة.. أرخص موبايلات سامسونج في مصر حاليا

القارئ أحمد عبد الحكيم يوضح سر الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن

الغرف التجارية تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار.. تفاصيل

محكمة روسية توجه تهم ارتكاب عمل إرهابي لـ2 من المشتبه بهم في هجوم كروكوس

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ