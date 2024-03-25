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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي يوجه رسالة هامة لصناع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

صدى البلد

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، رسالة لصناع مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” الذي يعرض خلال السباق الرمضاني.

وكتب عبر حسابه على أكس: “معرفش حد من صناع او كاست مسلسل أعلي نسبة مشاهده لكن بحييهم علي الفكره و تسليط الضوء علي خطوره استخدام التيك توك علي ولادنا لدرجة الهوس بهدف اما الشهره و الترند او المكسب المادي السهل و السريع..اتمني يكون في مزيد من الاعمال تعلي من وعي ولادنا و تعالج مشكلاتنا قبل فوات الاوان”. 

وتابع: "بصراحة بشوف ان التيك توك من اكتر الابلكيشنز التي يساء استخدامها في مصر..
‏المحتوي التافه فيها يفوق بكثير الهادف منها و ليها تاثير بشع علي عقول الأجيال الصغيرة.. ‏في العالم حالياً و بسبب مشاكل الامن السيبراني و مشاكل المحتوي و تاثيره، حكومات دول كبري كثيره حظرت استخدام التيك توك داخل بلادها..‏أتمني ان تنضم مصر لقائمة هذه الدول حفاظاً علي اجيالها القادمة". 

 

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 15.. القبض على سلمى أبو ضيف

وطرحت منصة شاهد vip الحلقة 15 وقبل الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وانتصار .

وحملت الحلقة 15 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، عددا من الأحداث، منها رفض حمدية "انتصار" مصالحة ابنتها شيماء سلمي أبو ضيف .

كما انجرفت شيماء "سلمي أبو ضيف" في افتتاح وكالة مشبوهة بتحريض من زوجها، حيث بدأت في استقطاب بنات للعمل في تلك الوكالة المشبوهة ليظهرهن في تلك التطبيقات، وتم إلقاء القبض عليها.

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