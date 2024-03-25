عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دور مصر في مساعدة غزة.. عمل جديد من إنتاج المتحدة

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قال الفنان أنور خليل، إن الخطوة الرائدة التي قامت بها شركة المتحدة بإنتاج عمل يتناول الجانب الفلسطيني ومعاناته بالسنوات السابقة هي فكرة رائعة وعظيمة.


وأضاف « خليل » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن الفكرة تكون لعائلة وانا دوري جد لهذه العائلة نتعرض لظروف الأنتفاضة الأولى في غزة ثم الأنتقال إلى خارج غزة للعمل في ليبيا ثم تتوالي الأحداث والحروب ومن ثم يعودون إلى غزة مرةً آخرى.


وأشار الفنان أنور خليل، إلى أن يتناول المسلسل أحداث كثيرة منها أهمية دور مصر في مساعدة أهالي القطاع وكيفية إرسال المساعدات لهم وغيره من أحداث لا يجب أن أتحدث بها لعدم حرق الأحداث.

 

 

مصر غزة أنور خليل المتحدة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة في النصف من رمضان.. بـ8 كلمات يجبرك الله جبرا عجيبا

أبو الدهب: منتخب مصر ظهر بروح جديدة أمام نيوزيلندا

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ليلة القدر من أعظم الليالي

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

روسيا تحذر من استمرار استخدام القوات الأوكرانية الأسلحة الكيميائية في الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ