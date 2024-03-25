دور مصر في مساعدة غزة.. عمل جديد من إنتاج المتحدة

قال الفنان أنور خليل، إن الخطوة الرائدة التي قامت بها شركة المتحدة بإنتاج عمل يتناول الجانب الفلسطيني ومعاناته بالسنوات السابقة هي فكرة رائعة وعظيمة.





وأضاف « خليل » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن الفكرة تكون لعائلة وانا دوري جد لهذه العائلة نتعرض لظروف الأنتفاضة الأولى في غزة ثم الأنتقال إلى خارج غزة للعمل في ليبيا ثم تتوالي الأحداث والحروب ومن ثم يعودون إلى غزة مرةً آخرى.





وأشار الفنان أنور خليل، إلى أن يتناول المسلسل أحداث كثيرة منها أهمية دور مصر في مساعدة أهالي القطاع وكيفية إرسال المساعدات لهم وغيره من أحداث لا يجب أن أتحدث بها لعدم حرق الأحداث.



