المساعدات ليست كافية للقطاع.. أستاذ علوم سياسية يوضح حالة أهالي غزة

زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة لمصر لها عدة دلالات تعرف على التفاصيل

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الامم المتحدة هي الثانية له إلى مصر وهي لها عدة دلالات، مضيفاً أن الدلالة الأولى أهمية الدور المصري سواء فيما يتعلق إرسال المساعدات أو البحث عن حل لأزمة غزة.





وأضاف « سلامة » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن مصر أكثر الدول في الشرق الاوسط معنية بشأن القضية الفلسطينية، موضحاً أن الأمين العام للأمم المتحدة بيغير حديثة في كل مرة سواء على منصة الأمم المتحدة او على في حديثة الذي تحدث به في مصر لضرورة وقف إطلاق النار واضاف إلى ذلك إطلاق الرهائن وهذا مطلب لا ترفضة حماس.





وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القضية الأكثر حيوية الآن هي ادخال المساعدات لأهالي قطاع غزة ولكن المساعدات ليست كافية .



