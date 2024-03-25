حققت نجاحا كبيرا.. تعرف على أهداف مباراة "رمضان بصحة لكل العيلة"

قالت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن العشر أيام الماضية من شهر رمضان حققت مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" نجاح كبير، مضيفة أن هذه المبادرة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية من أسرانا الذين يعانون من مرض السكرى والضغط في شهر رمضان الفضيل.





وأضافت « الصناديدي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن المبادرة تستهدف تقديم التوعية والثقافة الصحية لهم ولأسرهم ايضاً للعمل على كيفية التعامل مع المرضى بعناية.





وأشارت مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن نعمل على نشر فرق طبية تعمل على المتابعة الكاملة وإعادة تقييم للحالة الصحية الخاصة بهم وفي حالة اكتشاف أي حالات حرجة معينة يتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للمريض.

