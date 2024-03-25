عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حققت نجاحا كبيرا.. تعرف على أهداف مباراة "رمضان بصحة لكل العيلة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن العشر أيام الماضية من شهر رمضان حققت مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" نجاح كبير، مضيفة أن هذه المبادرة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية من أسرانا الذين يعانون من مرض السكرى والضغط في شهر رمضان الفضيل.


وأضافت « الصناديدي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن المبادرة تستهدف تقديم التوعية والثقافة الصحية لهم ولأسرهم ايضاً للعمل على كيفية التعامل مع المرضى بعناية.


وأشارت مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن نعمل على نشر فرق طبية تعمل على المتابعة الكاملة وإعادة تقييم للحالة الصحية الخاصة بهم وفي حالة اكتشاف أي حالات حرجة معينة يتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للمريض.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

بشرى للموظفين بعد تصريحات الحكومة.. إجازة وعلاوة سنوية بقانون العمل

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

ترشيحاتنا

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. بـ 4 كلمات فرج كربك وهمك

إعلان "دقوا الشماسي"| عائلة العندليب تتجه للقضاء.. وحقيقة استغلال أغنية "قاضي البلاج"

أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين

خلال 24 ساعة.. استشهاد 30 فلسطينيا في رفح بسبب القصف الإسرائيلي| بالأسماء

تنقسم لـ 6 طائرات.. تقارير تكشف تطوير الصين لمسيرات عسكرية فائقة التكنولوجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ