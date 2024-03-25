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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة: عبير صبري تثير الجدل في رمضان.. وصفة لعلاج الكحة بدون أدوية.. وهنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا من جديد

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

 

عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه عباءة باللون الأسود مطرزة بالخرز الأزرق بتصميم مختلف ولافت ليكشف عن جمالها واناقتها. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للعيون الذي يكشف جمالها، واختارت اللون البيج الغامق للشفاه.

 

 

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج الكحة

وقالت سهام سوقية، اذا كنت تعاني من السعال 
ساقدم لك ثلاث حلول مريحة وسهلة ::

1/ اشرب كوب من اليانسون مرة صباحا ومرة مساءا مضاف للكوب ملعقة صغيرة من العسل
أو بدون عسل إن لم يتوفر.

2/ اشرب كوب من  مغلي الزعتر البري الأخضر.

 

بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

 

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

الفنانة عبير صبري المرأة والصحة تبادل الصور والفيديوهات سهام سوقية صدى البلد” صور جديدة علاج الكحة موقع “صدى البلد”

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