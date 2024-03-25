نشرة المرأة والصحة: عبير صبري تثير الجدل في رمضان.. وصفة لعلاج الكحة بدون أدوية.. وهنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا من جديد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه عباءة باللون الأسود مطرزة بالخرز الأزرق بتصميم مختلف ولافت ليكشف عن جمالها واناقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للعيون الذي يكشف جمالها، واختارت اللون البيج الغامق للشفاه.

وقالت سهام سوقية، اذا كنت تعاني من السعال

ساقدم لك ثلاث حلول مريحة وسهلة ::

1/ اشرب كوب من اليانسون مرة صباحا ومرة مساءا مضاف للكوب ملعقة صغيرة من العسل

أو بدون عسل إن لم يتوفر.

2/ اشرب كوب من مغلي الزعتر البري الأخضر.

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.