لو مش بتحب iPhone..أرخص 3 موبايلات هواوي في مصر

تُعرف هواوي بتصنيع هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
فيما يلي بعض من أرخص هواتف هواوي في مصر:
1. Huawei Y6s:
• السعر: 3,500 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة LCD بحجم 6.1 بوصة
• كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 13 + 2 ميجابكسل
• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل
• معالج MediaTek Helio P35
• بطارية بسعة 3020 مللي أمبير
• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت
• سعة تخزين 64 جيجابايت
2. Huawei Y7 Prime 2019:
• السعر: 4,000 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة LCD بحجم 6.26 بوصة
• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 + 8 + 2 ميجابكسل
• كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل
• معالج Kirin 710F
• بطارية بسعة 4000 مللي أمبير
• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت
• سعة تخزين 64 جيجابايت
3. Huawei Y9s:
• السعر: 4,500 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة LCD بحجم 6.59 بوصة
• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 + 8 + 2 ميجابكسل
• كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل
• معالج Kirin 810
• بطارية بسعة 4000 مللي أمبير
• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت
• سعة تخزين 128 جيجابايت
ملاحظة:
• قد تختلف الأسعار حسب البائع.
• تأكد من مراجعة المواصفات الكاملة قبل شراء أي هاتف.
أرجو أن يكون هذا التقرير قد ساعدك في معرفة أرخص موبايل هواوي في مصر.