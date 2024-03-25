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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو مش بتحب iPhone..أرخص 3 موبايلات هواوي في مصر

لو مش بتحب iPhone..أرخص
لو مش بتحب iPhone..أرخص 3 موبايلات هواوي في مصر

تُعرف هواوي بتصنيع هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

فيما يلي بعض من أرخص هواتف هواوي في مصر:

 

1. Huawei Y6s:

• السعر: 3,500 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة LCD بحجم 6.1 بوصة

• كاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 13 + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

• معالج MediaTek Helio P35

• بطارية بسعة 3020 مللي أمبير

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت

• سعة تخزين 64 جيجابايت

2. Huawei Y7 Prime 2019:

• السعر: 4,000 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة LCD بحجم 6.26 بوصة

• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 + 8 + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل

• معالج Kirin 710F

• بطارية بسعة 4000 مللي أمبير

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت

• سعة تخزين 64 جيجابايت

3. Huawei Y9s:

• السعر: 4,500 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة LCD بحجم 6.59 بوصة

• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 + 8 + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل

• معالج Kirin 810

• بطارية بسعة 4000 مللي أمبير

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت

• سعة تخزين 128 جيجابايت

ملاحظة:

• قد تختلف الأسعار حسب البائع.

• تأكد من مراجعة المواصفات الكاملة قبل شراء أي هاتف.

أرجو أن يكون هذا التقرير قد ساعدك في معرفة أرخص موبايل هواوي في مصر.

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