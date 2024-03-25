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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسلات الأطفال

سر المسجد
سر المسجد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة لـ 14 من مسلسلات الأطفال.

بدأت حلقة مسلسل «سر المسجد» بحديث بين الشيخ صلاح وسيف وصديقه، وأخبرهم أن المسجد يحتاج إلى تصليح «الجزامة» الموجودة بداخله، فسأله سيف عن أهمية «الجزامة» داخل المسجد خاصة أن أثناء ذهابه للمسجد مع والده من قبل لم يكن هناك «جزامة»، وكان المصلون يتركون أحذيتهم خارج المسجد دون نظام.

كما تناولت الحلقة 14 من مسلسل «يحيى والكنوز الجزء 3»، هجوم التتار على مصر، وقيام سيف الدين قطز بخلع نور الدين علي بن أيبك، وتسلم الحكم سلطانا على مصر بعد ما يقرب من 3 سنوات لحكم نور الدين.

أما عن الحلقة 14 من مسلسل «نورا»، بدأت بنورا وهي نائمة تحلم بكونها تجري بالكأس، وتلحقها يارا وتحاول أخذ الكأس منها، لكن أخو نورا يظهر ويأخذ الكأس، وبعدها تستيقظ نورا، وخلال أحداث الحلقة تظهر يارا وهي تتحدث مع الجميع عن أن نورا كانت تسير معها من قبل لأنها كانت محبوبة من الجميع.

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