لتحسين معيشة المواطن|خبير: تبكير الزيادة بالأجور من يوليو إلى مارس وفقاً لتوجيهات السيسي|فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن العام المالي يبدأ يوم 1 يوليو في كل عام، معلقاً:" الزيادة التي حدثت في الأجور، كانت طبيعتها أن تبدأ مع بداية العام المالي في شهر يوليو، و لكن تم تبكير الزيادة إلى شهر مارس".

وأضاف وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أنه تم تبكير الزيادة في الأجور من شهر يوليو إلى شهر مارس، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين معيشة المواطن، و إتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية أرتباطاً بالتطورات الاقتصادية.



وأشار الخبير الأقتصادي إلى، أن المرتبات بالزيادة التي تم تبكيرها، سوف تكلف الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 و حتى 30 يونيو 2025 ، ما يبلغ 573 مليار جنيه.