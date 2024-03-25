إشادة برلمانية وحزبية بتقرير الحكومة عن تنفيذ توصيات الحوار الوطني..ويؤكدون: دليل على رغبتها الحقيقية في ترجمة المخرجات على أرض الواقع

رئيس حقوق إنسان النواب يثمن تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني

برلماني: تقرير الحكومة عن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة

رئيس حزب الجيل يشيد بتقرير الحكومة عن تنفيذ توصيات الحوار الوطني

مصر أكتوبر: تقرير الحكومة عن الحوار الوطني يؤكد رغبتها في تفعيل مقترحاته



أشاد عدد من النواب والأحزاب بإصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، وأكدوا أن تلك الإجراءات دفعة قوية لتعزيز الثقة بين المشاركين وإدارة الحوار وبين الحكومة حيث يؤكد رغبتها الحقيقية في ترجمة التوصيات على أرض الواقع.

فى البداية اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التى تم تناولها على طاولة الحوار الوطنى بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من الحكومة بجميع مؤسساتها على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل مايصدر من الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات.

وأشار " رضوان " فى بيان صحفى له إلى أن هذه التصريحات تؤكد الإهتمام الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل مخرجات الحوار الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوى لها لتصبح مصر فى الموقع الذى نحلم به جميعاً مؤكداً أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني معبرة بكل الصدق والأمانة عن كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خاصة أن مصر بجميع طوائفها وأحزابها ومؤسساتها السياسية والتشريعية والثقافية ومفكريها ومثقفيها وكبار رجال الاقتصاد والمال والصناعة والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب والمرأة المصرية وذوى القدرات الخاصة شاركوا بروح وطنية ومستوى رفيع المستوى فى صياغة كل ما صدر من توصيات عن الحوار الوطنى .

وأكد النائب طارق رضوان الأهمية الكبيرة لاستعراض رئيس الوزراء لتقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى وتشكيل لجنة تنسيقية من الجهاز التنفيذى ومجلس الوزراء والقائمين على الحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى واستعراض ما تم من إنجاز فى هذا المجال والعمل على تحقيق التوصيات والمخرجات ولا سيما فى بعض الأمور التى كانت محور الحديث والعديد من المطالبات فى الحوار الوطنى مثل الإهتمام بملف المجالس المحلية والإهتمام بالتوجيه لمجلس النواب للانتهاء من القانون بالشكل الأمثل وأيضا تجهيز وتدريب وإعداد الكوادر من الموظفين بأحدث التقنية وبالرقمنة للعمل فى المرحلة القادمة من عودة المجالس المحلية إلى عملها بعد فترة غياب لهذه المجالس المهمة لعدة سنوات.

مثمناً الاهتمام من الحكومة والتجهيز والإعداد للبدء فى مرحلة الإهتمام والتفعيل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب وضع آليات تنفيذية للإسراع من وتيرة انتشار التأمين الصحى الشامل بمصر والإستعانة ببيوت خبرة كبيرة فى هذا المجال ومشاركة وزارة الاتصالات فى هذا تمهيدا للتوسع فى مجال التأمين الصحى الشامل ليشمل مصر كلها وأيضا الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وانتشارها والإستفادة من الخبرة الدولية فى هذا المجال.

ترسيخ المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان

وقال النائب طارق رضوان : إن الحوار الوطنى اعطى أكبر اهتمام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بتحقيق وترسيخ المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان ، مؤكداً أنه ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى نرى أكبر اهتمام بحقوق الإنسان فى التمتع بالصحة والتعليم خاصة أن هناك مؤشراً ايجابياً لإهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطنى ومخرجاته والذى لمسناه أيضا فى التعليم والبدء فى وضع اليه لتوحيد الإستراتيجيات التعليمية وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب ومدى أهميتها وايضاً الإهتمام بملف المناهج التعليمية ووضع الخطة التنفيذية لتطوير المناهج والأساليب التعليمية.

ووجه النائب طارق رضوان كل التحية والتقدير للرئيس السيسي على متابعته بنفسه لكل ما يصدر من توصيات من الحوار الوطني وإصدار تكليفاته باستمرار للحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع ، مؤكداً أن الحوار الوطنى اثبت للرأى العام المصرى والعالمى أن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي وهو ما جعل مصر تحقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها.

وأشاد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، مشيرا إلي أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات.

وأكد " البدري" في تصريحات له ، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجرائه اصبح بمثابة منصة حوارية وطنية، تجمع كل أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة لمناقشة قضايا وهموم الوطن، موضحا أن الجميع يشارك في الحوار بدون خطوط حمراء ويعبروا عن آرائهم بحرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التفاعل الإيجابي بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني يعزز من رغبة المشاركين في استمرار الحوار والخروج بمزيدا من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها حل القضايا والأمور الشائكة، لافتا إلى أن الحوار يشارك به عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والحكومة مما يثري مخرجاته.

تعزيز خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه مجلس الوزراء ، بما يعود بالنفع على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح بها المصريين جميعا.

ورحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى باستعراض د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتقرير المتابعة الثانى الذى أعدته اللجنة الحكومية لترجمة مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية لكل مخرجات المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وما تفرع عن تلك المحاور من اتخاذ إجراءات نحو تشكيل المجالس المحلية وتدريب وتأهيل العاملين فى الإدارات المحلية وفى مجالات التجارة والصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والسياحة والتعليم والبحث العلمى .

وأضاف رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له أنه كان يتمنى أن يعلن رئيس الحكومة تقرير المتابعة الثانى قبل إصدار قرارات محافظ البنك المركزى بشأن تخفيض قيمة الجنيه بحيث يشمل تقرير المتابعة التوصيات التى انتهى إليه المرحلة الثانية من الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى وقصره على مناقشة القضايا الاقتصادية التى يمر بها الوطن والدولة وان تكون تلك التوصيات محددات أمام محافظ البنك المركزى وهو يقرر تخفيض العملة الوطنية.

وأبدى الشهابى ترحيبه الشديد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بمناقشات الحوار الوطنى وتوصياته ومخرجاته وتوجيهاته المُستمرة للحكومة بالعمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف المجالات.

كما ثمن رئيس حزب الجيل اهتمام رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى وحرصه على التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى بحيث يتحقق التكامل والتنسيق بينه وبين الحكومة ووزراتها لتنفيذ التوصيات والمخرجات.

كما أشاد ناجى الشهابي فى هذا الإطار بتفعيل الحكومة للمجموعة التنسيقية المُشتركة، التى ضمت ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، وهو ما ظهر فى هذا تقرير المتابعة الوافى والشامل الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن اصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يعكس حجم التنسيق والتكامل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، موضحة أن تلك الاجراءات دفعة قوية لتعزيز الثقة بين المشاركين وإدارة الحوار وبين الحكومة حيث يؤكد رغبتها الحقيقية في ترجمة التوصيات على أرض الواقع.

وأضافت"مديح" في تصريحات لها ، أن استجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لكل ما يصدر من توصيات عن الحوار الوطني، يؤكد جدية الدولة والقيادة السياسية في الخروج بحلول فعالة وجذرية لكل القضايا التي طرحت للمناقشة في الحوار، خاصة قانون المحليات وسرعة اصداره، بالإضافة إلي تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، من خلال إعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة في الحوار الوطني.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر ، أن حرص الحكومة على استعراض خطتها التنفيذية لمقترحات الحوار الوطني، يكشف حجم التنسيق والجهود المبذولة فيما بينها، وفيما بينها وبين الحوار الوطني، والذي أصبح منصة وطنية لمناقشة أولويات العمل الوطني، والخروج بمقترحات تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة سيادته الدائمة والمستمرة لكل مخرجات الحوار وتوجيهاته في هذا الشأن، كما وجهت الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني على جهودهم المبذولة للخروج بتلك التوصيات وتنفيذها.