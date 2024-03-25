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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«القومي للبحوث» يكشف الفارق بين الغذاء الصحي والمتزن| شاهد

صدى البلد

قال الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، إن الغذاء الصحي هو الذي يخلو من الميكروبات وأي مواد ضارة بالصحة، أما الغذاء المتزن فهو الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان.

وأضاف "سيد"، في تصريحات عرضها تقرير ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "وبالتالي، فإن الغذاء الصحي المتزن و الذي يحتوي على بروتين وكربوهيدرات ودهون وألياف وفيتامينات وأملاح معدنية وماء".

وتابع: "متى نقول إن هذا الغذاء صحي ومتزن؟! إذا احتوت الوجبة على خضراوات وفواكه ولحوم وعصائر وطبق سلطة"، مشيرًا إلى إمكانية تناول المكرونة أو العيش والأرز كمصادر للكربوهيدرات، وهناك مجموعة الخضراوات، ومجموعة الفواكه، ومجموعة الحلويات والقشطة واللبن.

وأكد، أن الغذاء الصحي المتزن ضروري لبناء الجسم وتعويض الفاقد ويساعد في بناء الجسم على مستوى الوظائف الحيوية والشعور بالحيوية، والتغذية السليمة لها آثار جيدة على الرياضي والحامل والشاب.

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