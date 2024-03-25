ملخص أحداث الحلقة لـ 14 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص احداث الحلقة 14 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين شهدت خلافا كبيرا بين حسن الصباح وزوجته بعدما دار بينهم نقاش ساخن عن ابنهم الحسين، وطلبت الزوجة بعدم انسياق ابنها وراء خطط والده حتى يكون مُختار أو فدائي، وطالبته بالاكتفاء بما تعلمه وجعله قائد من بعده.

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، بعقد قران وزواج فاروق من بنت عمه رقية، التي اضطرت بالموافقة على الزواج منه حتى تستمر في بيت الرفاعي، وفي نفس الوقت تظهر الحسرة والحزن على داليا زوجة فاروق.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل «سر إلهي» للنجمة روجينا شهدت تصارع كبير في الحلقة التي حدث بها سرقة معرض السيارات الخاص بسعد ونهى بعدما شاركتهم نصرة.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل «محارب» باتفاق حسام مع إبراهيم أخو «محارب» أنه يظهر للإعلام ويقول إن عزيز قاتل مقابل الأموال.