دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 14 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة 14 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تناولت أحداثا كوميدية، ومنها العفريتة شيماء سيف التي أخبرت الكبير ومربوحة ونفادي والعترة وهجرس عن قصة حبها للكبير هبل، وتحدثت عن بداية قصة الحب وأنها تزوجته عرفيا وبعدها تزوج هو عليها وخانها، وألقى عليها تعويزة اخفتها لمدة 95 سنة، وعليهم البحث عن عقد الزواج العرفي لكي تستطيع الرجوع مرة أخرى لأهلها.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثا كثيرة منها مشهد جمع بين ميسون ومختار خلال حلم اليقظة يتذكر به أنه عاقب ابنته مايا في وقت وجود والدتها على قيد الحياة، ومختار يكتب لميسون رسالة يعترف بها أن أسرته ليست بخير.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة، عرفان اشتكى لبهجت من بُعد زوجته عنه بعد سفرها لابنهم، وهنا يؤكد له بهجت أنه يشعر بنفس الأحساس تجاه عمر.