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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكثر شيوعا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الأمراض التنفسية

الأطفال
الأطفال

يمرض الأطفال مرات كثيرة فى السنة، وغالبا ما يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض الأتية: 

 أمراض الجهاز التنفسي

أقل من 5 سنوات من العمر يمرض الأطفال مرات كثيرة فى السنة، وغالبا ما يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض الأتية: 
- الكحة       
- الإسهال    
- الحمى       
- سوء تغذية  
هذه الأعراض شائعة بين الأطفال وبسيطة .. أما إذا لم يتم الاهتمام بها مبكرا فقد يحدث أن يشتد بهم المرض خاصة إذا كانوا ضعفاء بسبب سوء التغذية  .


الأمراض التي كثيرا ما تسبب وفاة الاطفال؟


أمراض قليلة تتسبب فى عدد كبير من وفيات الأطفال، وبإمكانك مساعدتهم لمنع وعلاج هذه الحالات مبكرا.
وهذه الأمراض هى:   
1) الإلتهاب الرئوى
2) الجفالف الناتج عن الإسهال
3) سوء التغذية

أولاً: أمراض الجهاز التنفسي
(الإلتهاب الرئوي)

التهابات الجهاز التنفسي هي مجموعة من الالتهابات يسببها عدد كبير من الميكروبات

طرق انتقال العدوى:
1- طريق استنشاق الرذاذ المحمل بالميكروبات المسببة للمرض 
2- أثناء الكحة والعطس للطفل المريض وأيضا البصق على الأرض

أعراض التهابات الجهاز التنفسي تشمل: 
كحة .  رشح . آلام بالحلق .  آلام بالأذن . صعوبة في التنفس .ارتفاع طفيف أو شديد في درجة الحرارة . زيادة سرعة التنفس ( النهجان ) وغيرها .

أهم العوامل التي تساعد على الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي:
1- صغر السن : 
كلما كان الطفل صغيراً في السن، خاصة أقل من شهرين، كلما زاد احتمال إصابته بالالتهاب الرئوي إذا تعرض للعدوى ، إذا لم يتم تشخيص المرض وعلاجه في الوقت المناسب  زادت خطورته وزاد احتمال الإصابه بالمضاعفات التي قد تؤدى بالي الوفاه
2- عدم تناول طعام أو شراب ملوث او أطعمة مكشوفة من الشارع .

يحدث الوفاه نتيجة الإهمال في علاج الإسهال الحاد بالطريقة السليمة نتيجه للجفاف الشديد والإصابه بأمراض سوء التغذيه

كيفية الوقاية من الإصابة بالإسهال
   1- تحسين البيئة .
  2ـ التغذية الصحية للطفل .
  3ـ النظافة الشخصية .

 

الاطفال الإلتهاب الرئوي الجهاز التنفسي الكحة الاسهال الحمى

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