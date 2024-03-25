الأكثر شيوعا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الأمراض التنفسية

يمرض الأطفال مرات كثيرة فى السنة، وغالبا ما يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض الأتية:
أمراض الجهاز التنفسي
أقل من 5 سنوات من العمر يمرض الأطفال مرات كثيرة فى السنة، وغالبا ما يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض الأتية:
- الكحة
- الإسهال
- الحمى
- سوء تغذية
هذه الأعراض شائعة بين الأطفال وبسيطة .. أما إذا لم يتم الاهتمام بها مبكرا فقد يحدث أن يشتد بهم المرض خاصة إذا كانوا ضعفاء بسبب سوء التغذية .
الأمراض التي كثيرا ما تسبب وفاة الاطفال؟
أمراض قليلة تتسبب فى عدد كبير من وفيات الأطفال، وبإمكانك مساعدتهم لمنع وعلاج هذه الحالات مبكرا.
وهذه الأمراض هى:
1) الإلتهاب الرئوى
2) الجفالف الناتج عن الإسهال
3) سوء التغذية
أولاً: أمراض الجهاز التنفسي
(الإلتهاب الرئوي)
التهابات الجهاز التنفسي هي مجموعة من الالتهابات يسببها عدد كبير من الميكروبات
طرق انتقال العدوى:
1- طريق استنشاق الرذاذ المحمل بالميكروبات المسببة للمرض
2- أثناء الكحة والعطس للطفل المريض وأيضا البصق على الأرض
أعراض التهابات الجهاز التنفسي تشمل:
كحة . رشح . آلام بالحلق . آلام بالأذن . صعوبة في التنفس .ارتفاع طفيف أو شديد في درجة الحرارة . زيادة سرعة التنفس ( النهجان ) وغيرها .
أهم العوامل التي تساعد على الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي:
1- صغر السن :
كلما كان الطفل صغيراً في السن، خاصة أقل من شهرين، كلما زاد احتمال إصابته بالالتهاب الرئوي إذا تعرض للعدوى ، إذا لم يتم تشخيص المرض وعلاجه في الوقت المناسب زادت خطورته وزاد احتمال الإصابه بالمضاعفات التي قد تؤدى بالي الوفاه
2- عدم تناول طعام أو شراب ملوث او أطعمة مكشوفة من الشارع .
يحدث الوفاه نتيجة الإهمال في علاج الإسهال الحاد بالطريقة السليمة نتيجه للجفاف الشديد والإصابه بأمراض سوء التغذيه
كيفية الوقاية من الإصابة بالإسهال
1- تحسين البيئة .
2ـ التغذية الصحية للطفل .
3ـ النظافة الشخصية .