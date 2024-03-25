الأكثر شيوعا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الأمراض التنفسية

يمرض الأطفال مرات كثيرة فى السنة، وغالبا ما يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض الأتية:

أمراض الجهاز التنفسي

أقل من 5 سنوات من العمر يمرض الأطفال مرات كثيرة فى السنة، وغالبا ما يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض الأتية:

- الكحة

- الإسهال

- الحمى

- سوء تغذية

هذه الأعراض شائعة بين الأطفال وبسيطة .. أما إذا لم يتم الاهتمام بها مبكرا فقد يحدث أن يشتد بهم المرض خاصة إذا كانوا ضعفاء بسبب سوء التغذية .



الأمراض التي كثيرا ما تسبب وفاة الاطفال؟



أمراض قليلة تتسبب فى عدد كبير من وفيات الأطفال، وبإمكانك مساعدتهم لمنع وعلاج هذه الحالات مبكرا.

وهذه الأمراض هى:

1) الإلتهاب الرئوى

2) الجفالف الناتج عن الإسهال

3) سوء التغذية

أولاً: أمراض الجهاز التنفسي

(الإلتهاب الرئوي)

التهابات الجهاز التنفسي هي مجموعة من الالتهابات يسببها عدد كبير من الميكروبات

طرق انتقال العدوى:

1- طريق استنشاق الرذاذ المحمل بالميكروبات المسببة للمرض

2- أثناء الكحة والعطس للطفل المريض وأيضا البصق على الأرض

أعراض التهابات الجهاز التنفسي تشمل:

كحة . رشح . آلام بالحلق . آلام بالأذن . صعوبة في التنفس .ارتفاع طفيف أو شديد في درجة الحرارة . زيادة سرعة التنفس ( النهجان ) وغيرها .

أهم العوامل التي تساعد على الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي:

1- صغر السن :

كلما كان الطفل صغيراً في السن، خاصة أقل من شهرين، كلما زاد احتمال إصابته بالالتهاب الرئوي إذا تعرض للعدوى ، إذا لم يتم تشخيص المرض وعلاجه في الوقت المناسب زادت خطورته وزاد احتمال الإصابه بالمضاعفات التي قد تؤدى بالي الوفاه

2- عدم تناول طعام أو شراب ملوث او أطعمة مكشوفة من الشارع .

يحدث الوفاه نتيجة الإهمال في علاج الإسهال الحاد بالطريقة السليمة نتيجه للجفاف الشديد والإصابه بأمراض سوء التغذيه

كيفية الوقاية من الإصابة بالإسهال

1- تحسين البيئة .

2ـ التغذية الصحية للطفل .

3ـ النظافة الشخصية .



