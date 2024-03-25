جوتيريش: لا يوجد مبرر لما يحدث في غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يشكر الأردن على تقديم المساعدات في غزة، وأنه سيعمل لإزالة الكثير من المعوقات من أجل دخول المساعدات في غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بـ بالأردن مع وزير الخارجية الأردن، أنه يكرر أنه لا يوجد ما يبرر ما يحدث في غزة، والعقوبات الجماعية، وأن ما حدث في السابع من أكتوبر ليس مبرر لما يحدث في غزة.

وأشار إلى أنه تقابل مع المدنيين في غزة، وأن حجم وسرعة الدمار في غزة مرتفع، وأن المجاعة تسيطر على الفلسطينيين في غزة، وطالب بتوقف القتال، ويتم إطلاق سراح المحتجزين.

ولفت إلى أنه يجب أن يري الفلسطينيين السلام، ويكون لديهم دولة سيادية، وفقًا للاتفاقيات الدولية، وأن ما يحدث يؤثر على السلام، ويزيد التطرف.