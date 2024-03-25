إصابة طفلين باختناقات في حريق منزل بالدقهلية

شب حريق هائل بأحد المنازل بقرية بمنية النصر وأسفر عن وقوع اصابات لطفين.



تلقت مديربة امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في شقة بالدور الأول العلوي بناحية ميت تمامة بسبب ماس كهربائي .

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية الى مكان الحريق وتبين ان المنزل مكون من ٣ أدوار تم اخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفه الاهالي والحمايه المدينه دون خسائر فى الارواح .

وتبين أن المصابين طفلين هما ابناء صاحب المنزل وأصييا باختناق نتيجة الدخان الكثيف وهما عدي رضا عوض رشدي ٥ أعوام وشقيقه ٣ أعوام ونصف تم نقل الأطفال لمستشفى منيه النصر تحت الملاحظة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.