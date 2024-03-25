عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طفلين باختناقات في حريق منزل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

 شب حريق هائل بأحد المنازل بقرية بمنية النصر وأسفر عن وقوع اصابات لطفين.


تلقت مديربة امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في شقة بالدور الأول العلوي  بناحية ميت تمامة بسبب ماس كهربائي .

انتقل  ضباط المباحث والحماية المدنية الى مكان الحريق وتبين ان المنزل مكون من ٣ أدوار  تم اخماد الحريق  والسيطرة عليه بمعرفه الاهالي والحمايه المدينه دون خسائر فى الارواح .

 وتبين أن المصابين  طفلين هما ابناء صاحب المنزل وأصييا باختناق نتيجة الدخان الكثيف وهما عدي رضا عوض رشدي  ٥ أعوام وشقيقه  ٣ أعوام ونصف تم نقل الأطفال لمستشفى منيه النصر تحت الملاحظة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

الدقهلية الحماية المدينة بالدقهلية امن الدقهلية مديربة امن الدقهلية مستشفى منيه النصر ميت تمامة منية النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

النيابة العامة: السائق المتهم بخطف حبيبة الشماع تحرش بسيدة أخري جسديا

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. مصرع مهندس وسائق فى حادث انقلاب ملاكى بطريق المنزلة

ترشيحاتنا

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

انخفاض الأسعار.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بالقانون

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

أسعار العمرة 2024| تفاصيل زيادة التكلفة لـ75 ألف جنيه.. وضوابط سعودية جديدة بشأن رمضان

جوتيريش: الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة

الكرملين يكشف حقيقة مساعدة دول أخرى في التحقيق الخاص بهجوم موسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

انخفاض مستمر وبشائر الأسعار قبل العيد| كم وصل كيلو اللحمة اليوم ؟

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ