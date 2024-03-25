عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كفى توفيرًا لحصانتها.. الأردن: اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة إنسانية

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عمّان، أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان أن العالم يقف متحدا للمطالبة بوقف المجازر والجرائم في غزة وإيقاف "الإفلات من العقاب لمن يخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مضيفا أن الكلفة الإنسانية كارثية.

وأوضح أن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، إضافة إلى منع "المجازر" في رفح جنوبي غزة.

وتابع قوله إن العالم متفق على أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى "كارثة إنسانية"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية يبدو أنها مصممة بالذهاب إلى رفح.

وعن الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أوضح أنها قامت بعمل مهم للغاية في تلبية احتياجات اللاجئين، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبدال الأونروا ولا يمكن تعويض عملها، معبرا عن سعادته لعودة تمويل الوكالة من عدة دول.

وتابع "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحا أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.

وأضاف "نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة"، موضحا أن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية.

وزير الخارجية الاردني غزة الشرعية الدولية الجرائم في غزة الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

النيابة العامة تكشف عن كلمة حبيبة الشماع الأخيرة قبل دخولها في غيبوبة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

ترشيحاتنا

إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا.. جوتيريش: الوضع في غزة خطير ويجب وقف القتال فورا

كفى توفيرًا لحصانتها.. الأردن: اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة إنسانية

خلافات مالية تدفع شخص لإنهاء حياة عامل بدار السلام

النيابة الإدارية: إحالة 29 مسئولا بوزارة الزراعة للمحاكمة .. اعرف السبب

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

انخفاض الأسعار.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

حكاية لها العجب| سائق ينعي نفسه في فيديو ويموت بعدها بساعتين.. القصة الكاملة

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

انخفاض مستمر وبشائر الأسعار قبل العيد| كم وصل كيلو اللحمة اليوم ؟

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ