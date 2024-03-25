كفى توفيرًا لحصانتها.. الأردن: اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة إنسانية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عمّان، أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل ضمان أن العالم يقف متحدا للمطالبة بوقف المجازر والجرائم في غزة وإيقاف "الإفلات من العقاب لمن يخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مضيفا أن الكلفة الإنسانية كارثية.

وأوضح أن المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، إضافة إلى منع "المجازر" في رفح جنوبي غزة.

وتابع قوله إن العالم متفق على أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى "كارثة إنسانية"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية يبدو أنها مصممة بالذهاب إلى رفح.

وعن الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أوضح أنها قامت بعمل مهم للغاية في تلبية احتياجات اللاجئين، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبدال الأونروا ولا يمكن تعويض عملها، معبرا عن سعادته لعودة تمويل الوكالة من عدة دول.

وتابع "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحا أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.

وأضاف "نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة"، موضحا أن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية.