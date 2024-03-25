باحثة سياسية: زيارة جوتيريش لمصر والأردن سيكون لها صدى لإنهاء أزمة غزة|فيديو

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر والأردن سيكون لها صدى في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما كان لها وقعا إيجابيا متعلق بالعالم الخارجي بضرورة وجود ضغط أكبر على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضافت "حداد"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جوتيريش وجه رسائل مهمة جدا، ما بين التحدي والقوة والمستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي الذي يشير إلى واقع أنه مهما شددتهم الحصار على قطاع غزة فإن الواقع الأممي مازال موجودا".

وتابعت: "زيارة جوتيريش لمصر والأردن تعطي رسائل لكلتا الدولتين اللتين تدعمان القضية الفلسطينية دائما، بالتحديد في واقع المساعدات الإنسانية، وما يتعلق بإيصالها سواء برا أو جوا، حيث ترتب على جهود الدولتين نتائج إيجابية للواقع الفلسطيني".