الموتى المجمدون.. هل يمكن أن يعودوا إلى الحياة يوما ما؟

قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم حتى يتمكنوا من القيامة الجسدية في مرحلة ما في المستقبل لاستكمال رحلتهم في الحياة الآخرة.

وبالتأكيد الآن ، بعد بضعة آلاف السنين من الفراعنة ومع أكثر من قرن من علم الأحياء الحديث خلفنا ، لن نفعل أي شيء حتى ولو كان قريبًا جدًا من الخرافة، ولكن في الواقع ، هناك ما يعادلها في عصرنا الحديث.

لطالما رغب علماء الأحياء في تجميد العينات حتى يتمكنوا من تخزينها واستخدامها لاحقًا، وهذا ليس بالأمر البسيط لأن جميع الكائنات الحية تتكون في الغالب من الماء.

وعندما يتجمد هذا الماء ويتحول إلى ثلج ويتمدد ، فإنه يؤدي إلى عادة سيئة تتمثل في انفجار الخلايا والأنسجة. هذا هو السبب جزئيًا في أنه إذا قمت بتجميد الفراولة الطازجة وإذابة تجميدها ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى عصيدة طرية وغير شهية.

هناك مجال كامل للحيوية يُدعى علم الحفظ الحيوي (التجميد)، يدرس كيفية تجميد العينات بحيث تظل قابلة للبقاء عند إذابة تجميدها لاحقًا. وقد طور هذا المجال تقنيات مفيدة ، مثل كيفية تخزين الخلايا الجذعية وغيرها من العينات المهمة في النيتروجين السائل.

لقد توصل إلى كيفية تجميد الحيوانات المنوية من مانحي الحيوانات المنوية و أجنة الإنسان بشكل آمن لعلاج الإخصاب في المختبر في المستقبل.

يتم تجميد أجنة الحيوانات بشكل روتيني للحفاظ على سلالات معينة ، ويمكن تجميدديدان النيماتोडا المفضلة لدى علماء الأحياء كيرقات وإعادتها إلى الحياة. بالنسبة للعديد من أنواع الخلايا والأنسجة ، يعمل الحفظ الحيوي (التجميد) بشكل جيد.

وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام إضافات مثل الجلسرين ، والتي تسمح بالتبريد إلى درجات حرارة منخفضة جدًا دون السماح للماء بالتحول إلى جليد - يشبه إلى حد كبير إضافة مانع للتجمد إلى العينة.

في هذه الحالة ، يشكل الماء حالة زجاجية بدلاً من الجليد ، ويجب تسمية العملية بالتح vitreous بدلاً من التجميد (كلمة vitreous مشتقة من الجذر اللاتيني للزجاج) ، ولكن حتى العلماء يشارون إليها بشكل غير رسمي على أنها تجميد والعينات على أنها مجمدة.

يظهر هنا مجال الموتى المجمدون، حيث يتم تجميد أشخاص كاملين فور وفاةهم بهدف إذابة تجميدهم لاحقًا عندما يتم العثور على علاج لأي مرض ألم بهم. لقد راودت الفكرة أذهان الناس منذ فترة طويلة ، لكنها اكتسبت زخمًا من خلال عمل روبرت إيتينجر ، وهو مدرس في الفيزياء والرياضيات بالكلية من ميشيغان والذي كتب أيضًا الخيال العلمي.

كانت لدى إيتينجر رؤية لعلماء المستقبل الذين يحيون هذه الأجسام المجمدة ولا يقتصر الأمر على علاج أي مرض ألم بهم فحسب ، بل أيضًا يجعلهم صغارًا مرة أخرى.

أسس إيتينجر معهد الموتى المجمدون بالقرب من ديترويت عام 1976 وأقنع أكثر من 100 شخص بدفع 28000 دولار أمريكي لكل منهم للحفاظ على أجسادهم في النيتروجين السائل في حاويات كبيرة.

ومن بين أول من تم تجميدهم والدته ريا التي توفيت عام 1977. كما يتم تخزين زوجتيه هناك أيضًا - وليس من الواضح تمامًا مدى سعادتهما بتخزينهما بجوار بعضهما البعض أو حماتهما لسنوات أو عقود قادمة.