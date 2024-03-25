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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صقر إليونورا طائر جارح يلتهم فريسته وهي حية

صدى البلد

يعتبر صقر “إليونورا” من الطيور الجارحة الصغيرة التي تأخذ قدرات الصيد الخاصة بها إلى مستويات أعلى - عن طريق اصطياد فريستها وهي حية واحتجازها. 

يصطاد هذا الصقر الطيور الصغيرة، ويقوم بنزع ريش الطيران الخاص بها لمنعها من القدرة على الطيران ، ثم يحشوها في شقوق الصخور أو الحفر العميقة التي لا يمكنها الهروب منها.

الغريب أنه لا يعرف سوى مجموعة سكانية واحدة من صقور "إليونورا"، تشارك في هذا السلوك المفترس غير المعتاد. 

وكان هذا السلوك معروفًا بالفعل للصيادين المحليين ، لكن علماء الطيور وصفوا تقنية الصيد لأول مرة في عام 2015 بعد إجراء تعداد للأنواع في أرخبيل موغادور، قبالة الساحل الغربي للمغرب.

ويعتقد العلماء أن الصقور يمكنها الحفاظ على مصدر غذائها طازجًا حتى الحاجة إليه عن طريق احتجاز الطيور أسيرة.

 وبينما يتكون معظم الفريسة من طيور آكلة الحشرات صغيرة الحجم ، إلا أنها تأكل أيضًا السنونو والهدهد (Upupa epops) وبعض خوض الماء.

ويعتقد المؤلفون أن هذا السلوك فريد من نوعه بالنسبة لسكان موغادور ، حيث لم يجدوا أي تقارير أخرى عن السجن الأحياء بين صقور"إليونورا" الأخرى أو أنواع الجوارح.

ومع ذلك ، قوبلت نتائجهم بالتشكيك من قبل البعض. وأخبر روب سيمونز ، عالم السلوك البيئي في جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا ، مجلة New Scientist أن الطيور المسجونة قد تكون مجرد هاربة تختبئ في الصخور لتجنب القتل.

وتستهلك جميع صقور “إليونورا” الطيور خلال فترة تعشيشها ، بين يوليو وأكتوبر. تفترس الطيور المهاجرة التي تكون متعبة من رحلاتها الطويلة ، وتمسك بها في منتصف الرحلة. 

وتساعد هذه الوليمة الصقور وصغارها على الاستعداد للهجرة الخاصة بهم إلى مدغشقر. أما بقية العام فيتغذون بشكل رئيسي على الحشرات مثل اليعسوب والفراشات.

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