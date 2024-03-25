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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المكسيك .. إبلاغ عن فقدان بشر واكتشاف جثث داخل أفران | ماذا يحدث؟

صدى البلد

كشفت مجموعة "محترسو جيريرو من خاليسكو"، وهي مجموعة تبحث عن المفقودين في ولاية خاليسكو بالمكسيك، عن مشهد مروع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ مجهول.

عثر أفراد المجموعة يوم الأحد (24 مارس) على فرنين بدائيين إلى جانب أكثر من 30 كيسًا تحتوي على بقايا بشرية في عقار بمنطقة إل سالتو بغوادالاخارا. كما عُثر على حمض صناعي يُعتقد أن عصابات المخدرات القاتلة تستخدمه لإذابة الجثث.

وقالت المجموعة إن الجلد البشري لا يزال ظاهرا على الأفران. وقال أحد الباحثين للصحفيين: "نشعر بالذهول الشديد والتوتر الشديد، واليوم هو مثل أحد تلك الأيام التي تمس روحنا".

وتابع: "نحن نتعامل مع فرنين حرفيين سريين حيث لا يزال بإمكانك رؤية وجود جلد وبقايا لحوم بشر وحتى أكوام جانبية من العظام المتفحمة".

استُدعي ضباط من الحرس الوطني ومكتب المدعي العام في خاليسكو إلى مكان الحادث مساء الأحد. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تخصهم الرفات.

ووفقًا لموقع Infobae، فهذا هو الكشف الثامن من هذا القبيل الذي تقوم به مجموعة "محترسو جيريرو من خاليسكو" هذا العام. يشتبه في أن العديد من الأشخاص الذين تبحث عنهم المجموعة قد اختطفهم مسلحو الكارتلات.

أعلنت لويسا ماريا ألكالد، وزيرة الداخلية بالمكسيك، مؤخرًا أن هناك حاليًا 99729 شخصًا مفقودًا في المكسيك. وارتفعت القضايا بشكل كبير بعد عام 2006 عقب عسكرة الرئيس آنذاك فيليبي كالديرون المثيرة للجدل في الحرب ضد عصابات المخدرات. كما وقعت أكثر من 450 ألف جريمة قتل في المكسيك منذ ديسمبر 2006.

وفي أغسطس من العام الماضي، اكتشفت السلطات 34 جثة مقطعة ومخبأة داخل مشرحة ميدانية في ولاية فيراكروز. وعُثر على الجثث المقطعة ملفوفة بالبلاستيك ومحشورة في برادات المطبخ.

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