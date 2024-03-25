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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم خيبة الأمل .. أمريكا تحاول التخفيف من حدة غضب نتنياهو

نتنياهو وبلينكن في
نتنياهو وبلينكن في لقاء سابق

كشف مسؤول أمريكي عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط للاتصال برئيس وزراء الاحتلال بنيامن نتنياهو حاليًا وذلك بعد قرار أمريكا التوقف عن اصدار الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن التي تتخذ بغالبية موافقة الأعضاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز .

وتوقفت أمريكا أخيرًا عن إصدار حق النقض الفيتو المعطل لأي اجراء في المجلس الدولي.

وذكر المسؤول الأمريكي أن واشنطن منزعجة من الرد الإسرائيلي ولا تغيير في سياستها اتجاه تل أبيب.

وبحسب المسؤول حاولت أمريكا التخفيف من حدة الغضب الصهوني بالقول أن الخلافات الإسرائيلية السبب المحتمل لقرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن.

وأردف المسؤول أمريكي بأن واشنطن ستبحث عن فرصة أخرى للتحدث مع الوفد الإسرائيلي بعد إلغاء زيارته لواشنطن.
وسبق أن أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التراجع الأمريكي يمس الجهد الحربي وجهود الإفراج عن المخطوفين لأنه يعطي حماس أملًا.

وأضاف بأن التراجع يمنح حماس الأمل في أن الضغط الدولي يسمح بوقف إطلاق نار دون إفراج عن المخطوفين.

وذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ما حدث تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب.

بينما رد البيت الأبيض بأن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد لواشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح مخيب للآمال.

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