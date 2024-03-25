رغم تضييق قوات الاحتلال .. 30 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بأن 30 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، أن 30 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه بالتزامن مع توافد المواطنين الفلسطينيين إلى الأقصى اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بالتزامن، كما فرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين الفلسطينيين عند كنيسة الجثمانية، في الطريق المؤدي إلى حي رأس العمود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وأغلقت باب الساهرة، بحجة وجود "جسم مشبوه" في المكان.