مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة أنيقة، مرتدية عباءة باللون البيج مطرزة بالكامل، ذات أكمام واسعةـ مع وضع الحزام على الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

وظهرت ياسمين صبري جمالها، ببعض اللمسات الجمالية، فاعتمدت على تحديد الشفاه باللون البني الداكن ووضع اللون البني الفاتح في الشفاه نفسها، واختارت اللون الذهبي كأيشادو فوق العين.

واعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر جذابة، فتركت بعض خصلات الشعر على الجانب الواحد والبعض الآخر منسدلا على الظهر.

كما استكملت إطلالتها الأنيقة بارتداء بعض المجوهرات الثمينة، فأرتدت الأقراط في الأذن مع الأساور اللافته في اليد.