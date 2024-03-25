أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم حفل الإفطار الجماعي

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية" بالجامعة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات التي تعزز المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الإفطار يجمع الطلاب في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب في كافة المجالات، ومؤكدًا على الدور المهم للجامعة في تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، أن هذا الإفطار يعد أحد أنشطة الأسرة التي تقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة، وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية أحياها كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية.

حضر حفل الإفطار الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة والسادة عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة، وأقيم الحفل بإشراف تنفيذي من الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية"، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي، مسئول الأسرة.

وفي ختام الحفل، حرص طلاب الأسرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيرًا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.



