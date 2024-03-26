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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دينا فؤاد تتصدر تريند "إكس" بهاشتاج "حنان مظلومة في حق عرب"

حق عرب
حق عرب

تصدرت النجمة دينا فؤاد، اليوم الاثنين، تريند موقع "إكس"، "تويتر" سابقا، عبر هاشتاج #حنان_مظلومه_حق عرب، وذلك بعد تألقها فى العمل، وتزامنًا مع عرض الحلقة الـ 15 من مسلسل "حق عرب".


شهدت الحلقة مداهمة الشرطة للشقة التي ذهبت إليها حنان، وتجسدها دينا فؤاد، بتهمة الآداب العامة، إذ جرى ضبطها على الفراش مع شخص لا تعلمه وظلت تصرخ بأنها لا تعلم كيف جرى استدراجها، لكن دون جدوي.
وتعاطف المغردون مع "حنان" التي تلعب دورها النجمة دينا فؤاد، بعد الخديعة التي تعرضت لها، بهدف إبعادها عن حبيبها عرب السويركي، الذي يلعب دوره أحمد العوضي، والمؤامرة التي دبرها "رباح" الذي يلعب دوره وليد فواز عن طريق صديقتها "منى"، التي يلعب دورها يمنى طولان.


وجاء الهاشتاج معبرا عن تفاعل رواد موقع "إكس" بأداء دينا فؤاد فى شخصية "حنان" والتى تحمل الكثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، حيث تظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، يشهد تحولات عديدة بين الرومانسي والكوميدى والتراجيدى، وجاءت تعليقات رواد موقع إكس فى إطار إتقان دينا فؤاد للدور وبراعتها فى تقديم الشخصية بسلاسة.


ونجحت دينا فؤاد نجاحا كبيرا في تجسيد شخصية "حنان" الفتاة الشعبية، القوية والرومانسية، واستطاعت أن تصل بأدائها إلى عقول وقلوب متابعي "حق عرب"، ما أدى لتعاطف المشاهدين مع شخصيتها في العمل، ومن ثم تصدرها تريندات السوشيال ميديا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وأكد مغردون نجاح دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وأنها أبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية فى كل تحولاتها الدرامية.
مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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