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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثواب المرأة لرعاية بيتها وتجهيز الإفطار في رمضان

إعداد الطعام في رمضان
إعداد الطعام في رمضان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل للمرأة ثواب في رعايتها لبيتها وأسرتها في رمضان؟

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وقال الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن للمراة ثواب عظيم في رعايتها لبيتها وأسرتها في العموم وفي رمضان على وجه الخصوص.

وتابع: لكل زوجة ولكل أم تتعب في الاعتناء ببيتها وأسرتها لا سيما مع صيامها وقيامها وتلاواتها للقرآن وتجهيزها للطعام في رمضان، نقول لها حديث النبي (ذهب اليوم المفطرون بالأجر).

وأوصى الشيخ أحمد بسيوني، النساء بالمحافظة على ترديد (لا حول ولا قوة إلا بالله) كي يمنحها الله القوة والقدرة والإعانة، وعلى الرجال مساعدة النساء في أعمال المنزل اقتداءا بسنة النبي.

ثواب المرأة في رمضان

وقالت الدكتورة هبة عوف أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن ثواب المرأة يزيد عن الله سبحانه وتعالي لخدمة زوجها في رمضان .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج " كلمة السر "المذاع على قناة صدى البلد، بدعوا كل زوجه أن تكون ذكية وتتاجر مع الله، بنيتها أثناء تحضير الطعام للمنزل .
وأوضحت أن السيدات ممكن أن تأخذ أجرا أكثر من الرجال، وبدعو الرجال بالكلمة الطيبة لأنها صدقة.

وتابعت ، يجب على الزوجة الصبر على زوجها فهي سكن له، وعلى الزوج القوامة وإذا غضبت المرأة يحتويها بالصبر والعلاقة بينهما مودة ورحمة.


 

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