عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشعار شباب واعي.. البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني يصل جنوب سيناء

الإدمان الإلكتروني
الإدمان الإلكتروني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، تنفيذ سادس محطات المرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار «شباب واعي» بمحافظة جنوب سيناء.
وذكرت الوزارة - في بيان مساء أمس - بأن البرنامج أقيم بمشاركة 150 شابا وفتاة، وذلك ضمن خُطة وزارة الشباب والرياضة نحو تنفيذ سلسلة من الأمسيات الرمضانية المتنوعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني صبري ، مدرس طرق تدريس المواد الفلسفية بجامعة السويس ، الدكتور ايهاب الحو ،عضو هيئة تدريس كليه التربية جامعة السويس، حيث تحدثا حول مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع وطرق مكافحة الإدمان الإلكتروني سواء الذاتية أو النفسية كما تناول كيفية التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني واقتراح برنامج علاجي وقائي للشباب للحد من الإدمان الإلكتروني بين أوساط الشباب .
وتطرقا إلى الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد ومن ضمن الآثار السلبية " الآثار الصحية " يؤدي إلي ضعف البصر ، التأثير على الصحة العقلية ، السمنة ، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ، الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة " ، و "الآثار النفسية : " الاكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة "، و "الآثار الاجتماعية " مثل العزلة الاجتماعية ، سوء الحالة المادية ، عدم ممارسة الرياضة ، الخلافات الأسرية ". 
من المقرر تنفيذ البرنامج بـــ 7 محافظات هي [ القاهرة، والبحيرة، والشرقية، الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والمنيا، الوادي الجديد].

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط

إجابات مهمة للموظف والمواطن.. المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في ندوة صدى البلد

بعد الإفاقة الكاملة.. تأجيل قرار نقل أحمد رفعت إلى القاهرة

البحوث الإسلامية: التفكير فريضة إسلامية من أعرض عنها يلام

مصدر أمني يكشف حقيقة الأكاذيب عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

دعاء الليلة السادسة عشرة من رمضان.. ردده بيقين للرزق وراحة البال وانشراح الصدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ