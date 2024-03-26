بشعار شباب واعي.. البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني يصل جنوب سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، تنفيذ سادس محطات المرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار «شباب واعي» بمحافظة جنوب سيناء.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء أمس - بأن البرنامج أقيم بمشاركة 150 شابا وفتاة، وذلك ضمن خُطة وزارة الشباب والرياضة نحو تنفيذ سلسلة من الأمسيات الرمضانية المتنوعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني صبري ، مدرس طرق تدريس المواد الفلسفية بجامعة السويس ، الدكتور ايهاب الحو ،عضو هيئة تدريس كليه التربية جامعة السويس، حيث تحدثا حول مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع وطرق مكافحة الإدمان الإلكتروني سواء الذاتية أو النفسية كما تناول كيفية التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني واقتراح برنامج علاجي وقائي للشباب للحد من الإدمان الإلكتروني بين أوساط الشباب .

وتطرقا إلى الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد ومن ضمن الآثار السلبية " الآثار الصحية " يؤدي إلي ضعف البصر ، التأثير على الصحة العقلية ، السمنة ، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ، الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة " ، و "الآثار النفسية : " الاكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة "، و "الآثار الاجتماعية " مثل العزلة الاجتماعية ، سوء الحالة المادية ، عدم ممارسة الرياضة ، الخلافات الأسرية ".

من المقرر تنفيذ البرنامج بـــ 7 محافظات هي [ القاهرة، والبحيرة، والشرقية، الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والمنيا، الوادي الجديد].