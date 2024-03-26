الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي في الجيش الروسي اعترضت ودمرت 13 قذيفة صاروخية معادية من طراز Vampire فوق مقاطعة بيلجورود.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه : "الليلة، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات RM-70 Vampire". وفي السياق ذاته، أفادت الدفاع الروسية بتدمير صاروخين من طراز غراد فوق بيلجورود.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن نظام كييف ليس متورطاً في الهجوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء الحكومة والأقاليم والخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم كروكوس الإرهابي: إنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة على سبيل المثال.. كيف قررت المنظمات الإرهابية ضرب روسيا التى تعمل بجد على إيجاد حل عادل للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.