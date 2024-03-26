عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي في بيلجورود

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي في الجيش الروسي اعترضت ودمرت 13 قذيفة صاروخية معادية من طراز Vampire فوق مقاطعة بيلجورود.

 ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه : "الليلة، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات RM-70 Vampire". وفي السياق ذاته، أفادت الدفاع الروسية بتدمير صاروخين من طراز غراد فوق بيلجورود.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن نظام كييف ليس متورطاً في الهجوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء الحكومة والأقاليم والخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم كروكوس الإرهابي: إنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة على سبيل المثال.. كيف قررت المنظمات الإرهابية ضرب روسيا التى تعمل بجد على إيجاد حل عادل للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

إحباط محاولة الجيش الروسى الدفاع الجوي الدفاع الروسية الرئيس الروسى قذيفة صاروخية وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

موضوعات متعلقة

الجيش الروسي يعلن التصدي لهجوم أوكراني على منطقة بيلجورود

هجوم صاروخي أوكراني جديد على بيلجورود الروسية .. وسقوط ضحايا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 أهداف فوق بيلجورود

بسبب القصف الروسي.. اجتماع طارئ لمجلس أوكرانيا - الناتو

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

بـ 12 صاروخا.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على منطقة بيلجورود

بعد توعد زيلينسكي.. هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

من جديد.. دفاعات روسيا تعترض أهدافًا فوق بيلجورود

ترشيحاتنا

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

متى العشر الأواخر من رمضان 2024؟.. الإفتاء: تبدأ السبت والأحد فاستعدوا

يد أوكرانية.. بوتين يكشف عن الفاعل المباشر لهجوم كروكوس

وزير الري يتابع تدبير الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. اتبعها لنهاية الشهر

فسخنا الخطوبة.. مي عمر تفجر مفاجأة لأول مرة عن زواجها بمحمد سامي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

هتفطر إيه النهاردة.. رقاق باللحمة وطريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

أنغام تثير الجدل بفستان جريء.. سعره مفاجأة

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ