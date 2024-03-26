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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. قرار عاجل ضد مدير حملة أحمد طنطاوي| فيديو

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، تأجيل  جلسة الاستئناف المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية لجلسة 16 أبريل. 

وحصل “صدى البلد” على فيديو للحظة حضور أحمد طنطاوي إلى المحكمة للتضامن مع زميله في نفس القضية التي صدر فيها حكم ضده بالغرامة وإيقاف الحبس، وبدا عليه علامات التوتر الشديد.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.


وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية”.

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