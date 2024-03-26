محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة في مركز البداري

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري ضمن أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها بمختلفة المراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وشدد سعد على مواصلة العمل في تنفيذ رصف الطرق والشوارع الرئيسية لتسهيل النقل والانتقال والتحرك للمواطنين، فضلاً عن تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات، خاصة التي يقل عرضها عن 6 أمتار وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في تلك المناطق وإضفاء المظهر الجمالي.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.



وأوضح محافظ أسيوط أنه جار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك فى شارع العاشر من رمضان بمدينة البداري ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024 على أن يتم استكمال باقي الحارات تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة والإمكانات المتاحة، على أن تتم أعمال الكشط وفرد طبقات الرمل عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق.

ولفت إلى المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ من محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ونائبيه، للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق معدلات السلامة والأمان وبالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

كما أكد تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لنهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقاً وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات.

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