عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، اختارت العفريتة شيماء سيف الكبير كزوج لها بعد مجموعة من الاختبارات والأسئلة معه هو ونفادي وهجرس، وطلبت من الكبير يذهب لأهلها بعد الزواج، وتم حفل الزواج، وأخبر الكبير زوجته مربوحة بما حدث.

وانتهت الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين، بنجاح هشام في مشروعه الجديد «محل الكشري» بعدما تنازل عن مشروعه «بابا جه»، وظهر في آخر علاقته القوية بابنته جودي وزوجته ولاء.

شهدت أحداث الحلقة الآخيرة من مسلسل كامل العدد +1، العديد من التطورات فيما يتعلق ببراءة جيسيكا ابنة الفنانة دينا الشربيني بعد تورطها في حفل «تيك توك» في فيلا المنصورية.