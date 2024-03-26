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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التسجيل أونلاين.. فرص عمل جديدة بشركة قطاع خاص لشباب الإسكندرية

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن توفير 101 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل بشركة أمان القابضة للخدمات المالية ، من خلال يوم توظيفى بمقر الشركة ، وذلك على المهن والتخصصات الآتية : أخصائي تمويل ، وأخصائي تمويل أول ، ورئيس مجموعة ، ومدير فرع ، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا ، من ذوى الخبرة او بدون حسب التخصص ، للعمل الميداني والإداري ، وذلك فى إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لسياستها والتى تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبى العمل فى الإندماج فى سوق العمل ، والحصول على حقوقهم فى العمل ، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة ، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها ، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى فرص العمل التي تتوفر لديها .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود  تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم ، للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات ، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون ، وأضاف وكيل المديرية ، ان الفرص التى جرة توفيرها تضمنت 60 أخصائي تمويل ، و30 أخصائي تمويل اول ، و8 رئيس مجموعة ، و3 مدير فرع للعمل بالشركة وفروعها ، والتقديم للحصول على الفرص بمقر الشركة يوم الاربعاء القادم 27 مارس ، وعنوانها  المنشية - قسم الجمرك - شارع وكالة الليمون خلف فتح الله  - برج مكة - الدور الثانى ، وموقع الشركة من خلال الرابط التالى : https://maps.google.com/?cid=16402031276956830295&entry=gp  ، وذلك من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً ..

وأضاف وكيل المديرية أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة ، تشمل توفير تأمينات إجتماعية ، وصحية ، وأرباح سنوية   ، وتأمين على الحياة ، وعدد أيام العمل خلال الأسبوع 5 أيام بواقع 8 ساعات عمل يومياً ، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من سن 23 إلى 47 سنة حسب كل وظيفة ، ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة ، كما يمكن التسجيل على الرابط التالى : https://forms.gle/sMkbyVgadxiuDYTw6 ..

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