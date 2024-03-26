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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من مسلسلات الأطفال.

في مسلسل يحيى والكنوز الجزء 3، تم القضاء على كتبغا في معركة عين جالوت التي دارت بين جيش المصريين بقيادة سيف الدين قطز، وجيش التتار بقيادة كتبغا، وبعد انتهاء المعركة لصالح جيش المصريين تحدث يحيى عن أنه يرغب في إبلاغ القائد قطز بالمصير الذي ينتظره وهو مقتله على يد ابن عمه الظاهر بيبرس بعد 50 يوما من المعركة.

وبدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد، بظهور شخص غريب لم يعرفه سيف وأصدقاؤه، والذي جاء ليصطحبهم لمكان الرموز لكن كان هناك اعتراض كبير من شروق وطلبت من أصدقائها عدم الذهاب مع شخص مجهول بالنسبة لهم، ونجح غلباوي في استدارجهم لفخ جديد من خلال هذا الشخص المجهول، وبالفعل جاء غلباوي وفلتة لسيف وأصدقائه، وحاولا القبض عليهم، ولكن استطاع الأصدقاء الإفلات من غلباوي.

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