عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

صدى البلد

عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين كان بها مفاجأة كبيرة ممثلة في اندلاع مشاجرة بين الحسين بن حسن ابن الصباح وسيده في القلعة التي يتدرب بها بأوامر حسن الصباح، وذلك بعدما بدأ النقاش بلوم من أستاذه له على انفعاله وعناده المستمر، متمنيا أن يكون في حكمة والده.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، العديد من الأحداث أبرزها وصول عزيز محارب لبيت المحامي حسام الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر الذي تفاجئ بوجوده في بيته، وتوعد «الرداد» قتل ابنه وزوجته بعد احتجازهم.

وتطورت أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في الحلقة 15، إذ سافر المعلم للسويس مع رجالته وطلب منهم شراء السمك حتى لو بثمن غال، وقابله الضابط شوقي مدير مكافحة المخدرات الذي أكد للمعلم أنه كان عارف بعودته مرة أخرى بعد سرقة سيارة السمك خاصته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

ترشيحاتنا

الخارجية القطرية تكشف تطورات سير محادثات وقف إطلاق النار في غزة

نهائي كأس العاصمة.. مدرب كرواتيا يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة منتخب مصر

"عصابات مخدرات".. نجم منتخب الأرجنتين يتلقى تهديدات داخل منزل عائلته

بدء محاكمة المتهمين بسرقة فيلا الفنانة ميرهان حسين.. فيديو

لا شكاوى والأسئلة واضحة| شاهد صور انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة

جريمة فى رمضان .. كشف لغز مق.تل أجنبية داخل منزلها بمطروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ