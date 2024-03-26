عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين كان بها مفاجأة كبيرة ممثلة في اندلاع مشاجرة بين الحسين بن حسن ابن الصباح وسيده في القلعة التي يتدرب بها بأوامر حسن الصباح، وذلك بعدما بدأ النقاش بلوم من أستاذه له على انفعاله وعناده المستمر، متمنيا أن يكون في حكمة والده.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، العديد من الأحداث أبرزها وصول عزيز محارب لبيت المحامي حسام الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر الذي تفاجئ بوجوده في بيته، وتوعد «الرداد» قتل ابنه وزوجته بعد احتجازهم.

وتطورت أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في الحلقة 15، إذ سافر المعلم للسويس مع رجالته وطلب منهم شراء السمك حتى لو بثمن غال، وقابله الضابط شوقي مدير مكافحة المخدرات الذي أكد للمعلم أنه كان عارف بعودته مرة أخرى بعد سرقة سيارة السمك خاصته.