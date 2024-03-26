أحمد حسن: جوميز يثبت عبدالله السعيد في خط الوسط.. تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن عن تثبيت جوميز عبدالله السعيد في خط الوسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالزمالك.. جوميز يثبت عبدالله السعيد في خط الوسط ولن يعدل مركزه إلى صانع ألعاب".

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، أن أحمد فتوح ومحمد صبحى هما الأقرب لي من لاعبي الزمالك، وهما مثل إخوتي وكذلك عمر جابر، منوها بأن علاقته بمحمود عبد الرازق شيكابالا انتهت.

وأضاف كهربا، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا كان عندي على سناب شات وإنستجرام والعلاقة كويسة، حتى هو كلمني قبل مباراة القرن، ولكن أنا حذفت سناب شات فهو افتكر أني حذفته من عندي، فقام بحذفي من على إنستجرام ومش بنكلم بعض حتى لو اتقابلنا".

وتابع: تلقيت عرضا ضخما من فريق الحزم السعودي وإدارة النادي الأهلي رفضت العرض، وأنا تحت أمر النادى في أي قرار.