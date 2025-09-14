خبير: القمة العربية الإسلامية في الدوحة تربك إسرائيل ومخاوف من مقترح مصري بقوة عربية مشتركة

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة تشغل الإعلام الإسرائيلي بشكل كامل وتثير حالة من القلق داخل تل أبيب.

وأوضح عبود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلام العبري لا ينظر إلى القمة بوصفها مجرد نقاش حول الهجمات على قطر، وإنما كمنصة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المستجدات الإقليمية.

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن أكثر ما أثار جدلاً ومخاوف في الداخل الإسرائيلي هو المقترح المنسوب لمصر حول إنشاء قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي، مؤكداً أن هذا الطرح يثير قلقاً بالغاً لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب.