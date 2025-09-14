الزراعة: زيادة 10% في إنتاج القمح ونستهدف 2.5 مليون فدان بالموسم الجديد

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن معرض "صحاري" يعد من أكبر المعارض في المجال الزراعي على مستوى العالم، موضحًا أن دورة هذا العام شهدت مشاركة واسعة من شركات كبرى من الصين والهند، إلى جانب طفرة ملحوظة في المنتجات المصنعة محليًا.

نسبة التصنيع المحلي

وقال وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلي في المنتجات الزراعية يجب أن تتخطى 50% خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه اطلع على منتجات مخصصة للتصدير، وكذلك على معروضات الشركات في مجالات الأسمدة والبذور والتقاوي، "طفرة كبيرة تستحق الإشادة".

دورًا محوريًا في المعرض

وأضاف وزير الزراعة، أن للوزارة دورًا محوريًا في المعرض، لافتًا إلى أنه كان هناك تقصير في السابق في مجال الإرشاد الزراعي، غير أن الوزارة وضعت خطة واضحة لتفعيله مجددًا بالاعتماد على التقنيات والوسائل الحديثة، وقد بدأ التنفيذ بالفعل بمرحلة تجريبية ناجحة.

محصول القمح

وكشف وزير الزراعة، أن محصول القمح سجل زيادة نسبتها 10% هذا العام بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زراعة 2.5 مليون فدان من القمح خلال الموسم المقبل.