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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الـDNA حل اللغز.. مفاجأة مدوية في تحقيقات قضية قات.ل الجواهرجي |خاص

صدى البلد

تسلم المستشار محمد أيمن، مدير نيابة حوادث نيابة وسط القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة مقتل الخواجة حسنى الخناجري الجواهرجي على يد عامل فني مصانع في منطقة بولاق أبو العلا، موضحة أن الطعنات الموجودة بجثمان المجني عليه من نفس السلاح المستخدم في الجريمة بواسطة المتهم .

وكشف المستشار محمد أيمن، عن تقرير الطب الشرعي، أن بصمات الـDNA الخاصة بالمتهم، الذي ألقى القبض عليه في الجريمة، نفس البصمات التي عثر عليها بمسرح الجريمة ليلة الحادثة، وكذلك عينة الدم مما يثبت الجريمة علي المتهم.

وكان المستشار محمد أيمن، مدير نيابة الحوادث، نيابة وسط القاهرة الكلية، باشر التحقيق في قضية مقتل حسني الجواهري علي يد عامل فني مصانع بمنطقة بولاق أبو العلا. 

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب الجريمة وخطط لها، وأن الدافع وراء قيامه بقـ تل حسني الجواهرجي هو ظروفه المعيشية الصعبة التي كان يمر بها وحاجته الشديدة إلى المال.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه استعان بزوجته وأخته وصديقه لمساعدته على الاختباء وإخفاء متحصلات السرقة وأداة الجريمة.

وبسؤال باقي المتهمين في القضية، أقروا بمساعدتهم للقاتل في إخفاء متحصلات السرقة، وأنكروا علاقتهم بقـ تل حسني الجواهري، كما ضبطت الأجهزة الأمنية في مسكن المتهم المشغولات الذهبية.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ح. ا”.

وتبين سرقة «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبا مقاس 22 - 2 غويشة مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقة نفرتيتي 12 جراما - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقة الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادةحوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 رام شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جوليوزن 2.5 جراما عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقة وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وآخر، وتم اقتيادهم إلى القسم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

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